Onlar Rize’nin kadın ambulans şoförleri

Rize’nin yoğun trafiğinin yanı sıra kendilerine "Yapamazsın, edemezsin, zordur, kadın ambulans şoförü mü olur?" diyenlere inat azmeden kadın ambulans şoförleri Nermin Atmaca ve Tülay Işıklar, ambulansla hayat kurtarmaya devam ederken, özgüven problemi yaşayan kadınlara da hayat dersi veriyor.

İlk etapta kendilerine "Kadın şoför başaramaz" gözüyle bakanların ambulans şoförlüğünün üstesinden geldiklerini görünce tebrik ettiğini dile getiren Nermin Atmaca isimli kadın ambulans şoförü “Sonuçta küçük araba gibi değil. O denenle bizim Rize’deki arazi şartlarından dolayı zorlandığımız anlar da oldu. Zamanla her şeyin üstesinden geldik. Şu an gayet iyiyiz. Allah’a şükür hiçbir kazamız da olmadı. İşimizi severek hakkıyla yapıyoruz. Rize’de insanlar genel olarak gergin oldukları için ilk etapta işe başladığımızda ‘Aa bayan şoför. Sen ne anlarsın, süremezsin’ diye tepkilerle karşılaştık ama şimdide gören herkes tebrik ediyor, alkışlıyor ve ‘Erkeklerin elinden bu işi de aldınız’ diyor. O yüzden gururlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde şoförü olduğu ambulansın askıda kaldığı günü hiç unutamadığını dile getiren Atmaca “Madenli’de bir hasta almaya gittik. Yolu çok dik ve virajlı olduğu için çıkarken bir sıkıntı yaşamasak da inerken yaşadık. İnerken hasta yakınının da bilinçsiz davranmasından ötürü araç sağ tarafından askıda kaldı. Aşağısı uçurumdu. Benim için baya kötü bir gündü. Araç ileri geriye gidemiyordu. Zaten daha önce ambulans yine aynı yerde kalmış. Bizi de en son iş makinesi gelip kurtardı oradan” dedi.

Toplumun kendilerine alıştığını ve kadın ambulans şoförlerini kabullendiğini dile getiren Tülay Işıklar isimli bir diğer kadın ambulans şoförü ise “Normal, sıradan arabamı kullandığım gibi kullanıyorum. Toplumda buna alıştı artık. Alkışlayan da oluyor, dönüp bir daha bakan da oluyor, bazen kaza olacak diye endişelendiğimiz de oluyor. Adam bakıyor, sonra dönüp tekrar bakıyor ‘Aa kadın sürüyor’ diyor. Tepkiler aynen böyle” şeklinde konuştu.