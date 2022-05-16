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Gündem ‘Onlar bıkmadan yalan söylüyor, biz de bıkmadan doğruları söyleyeceğiz’
Gündem

‘Onlar bıkmadan yalan söylüyor, biz de bıkmadan doğruları söyleyeceğiz’

2023 seçimleri yaklaşırken sözde muhalif cenah yalanlara ve iftiralara hız verdi. Her gün yepyeni yalanlarla kamuoyunu manipüle eden düzenbazlara Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 15:11:00 -
‘Onlar bıkmadan yalan söylüyor, biz de bıkmadan doğruları söyleyeceğiz’

 YENİ AKİT  ANKARA 

2023 seçimleri yaklaşırken sözde muhalif cenah yalanlara ve iftiralara hız verdi. Her gün yepyeni yalanlarla kamuoyunu manipüle eden düzenbazlara Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider cevap verdi.

"Hindistan yalanı"

Son olarak uydurulan yalan ise Türkiye'nin Hindistan'dan buğday ithal ettiği yalanıydı.

Tarım ve Orman Bakanlığı iddiayı yalanlayarak; "Bazı basın ve yayın organlarında ortaya atılan Türkiye’nin Hindistan’dan buğday ithal ettiğine dair iddialarla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur." şeklinde iki sayfalık açıklama yapmıştı.

Bu açıklamayı paylaşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider şu notu paylaştı:

"Sürekli ve bıkmadan yalan söylüyorlar. Biz de bıkmadan doğruyu anlatmaya devam edeceğiz."

 

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