Onkoloji Uzmanı Arslan: Siyonizm kanseri tedavi edilmezse insanlığı yok edecektir!

Yıllarca kanser tedavisi yapan Onkoloji Uzmanı Dr. Mehmet Arslan, "Siyonizm bir kansere dönüştü. Kanserle savaşmaktan öte siyonizm ile savaşılmalı. Siyonizm kanseri tedavi edilmezse insanlığı yok edebilir." dedi.

Siyonist işgal rejiminin Filistin'de sürdürdüğü saldırılar ve küresel çapta etkileriyle ilgili İLKHA muhabirine konuşan Onkoloji Uzmanı Dr. Mehmet Arslan, siyonizmin insanlığı tehdit edebilecek nükleer silahtan bile daha tehlikeli bir kansere dönüştüğünü ve mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

"Önce siyonizm ile mücadele edilmeli"

Arslan, "Yıllarca kanser tedavi ettik. Kanser bir bedeni öldürüyor ama siyonist kanser bütün insanlığı öldürecek çaptadır. Aslında vazifeyi iblisten almıştır. İblis satanizm olarak tezahür ediyor. Satanizm de siyonizm olarak şu anda Yahudiliği bile aratır durumda. Yahudilere bile düşmanlık eden bir küresel emperyalizm, faşizm ve siyonizm söz konusu. Siyonizm başta Filistin'i işgal ediyor. Yani bir inversiyon, sonra dünyanın değişik yerlerine metastaz sıçrama yapıyor. Aslında nükleer silahtan daha tehlikeli bir durum. Sadece bireyleri, dünya hayatını değil tüm insanlığı öldürecek, kurulacak yeni dünya düzenini de ahiret dünyasını da çalan bir hırsızlıktır. Yani hem toprağını hem canını hem dinini, geleceğini çalan korkunç bir kanser. Önce bununla mücadele edilmesi lazım. Kanserle savaş derneklerinin de ötesinde siyonizm ile savaş derneği olarak mücadele edilmesini çok önemsiyorum. Temel düşman budur ve semitizm aslında suçtur, ırkçılıktır, faşizmdir. Şu anda bütün akademisyenler veya medyacılar ırkçılığa savaş açmak yerine antisemitizmi suçlu olarak gösteriyorlar. Dünyanın beyni işgal edildiği, genetik yapı bozulduğu gibi o beyinler işgal edilmiş, mankurtlaşmıştır. Akademisyenler ve medyacılar bile HAMAS'ın esir almaya giderken çocukları öldürdüğünü zannediyor. Bunu Joe Biden'a bile yutturdular." diye konuştu.

Kanser tedavisinde olduğu gibi Siyonizmin de kaynakları kurutulması gerektiğini belirten Arslan, " Boykot dediğimiz olay bu. Dolar bile Amerika'ya değil tamamen bunlara (siyonizm) çalışıyor. Sana 5 kuruş kredi veriyor, tepetaklak attırtıyor. Senin de parayı nasıl kullanacağını bile onlar belirliyor. Şu anda Kazakistan ve Azerbaycan petrolünü bile istediği gibi kullanamıyor. Silahı bile verirken istediği gibi kullandırtıyor. Bunun nedeni ekonomik bağımsızlığın olmamasıdır." şeklinde konuştu.

"Dünyanın selameti için siyonizm kanseri yok edilmeli"

Doların tamamen siyonizme verilen karşılıksız bir kredi olduğunu ve bütün ülkelerin haraca bağlandığını vurgulayan Arslan, son olarak şu ifadeleri kullandı:

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"Biz, faiz haramdır diyoruz da küresel emperyalizm, faiz haram kılınmadan önce Mekke'de vardı. Kur'an-ı Kerim'de bahçe sahiplerinden bahseder. Küresel emperyalizm, bahçeyi sahiplenendir. Önce bu yasaklanmıştır. Hikâye derin… Dolasıyla boykot şart. Vicdanın, aklın, imanın, barışın, İslam'ın, tıbbın sesi olarak diyoruz ki, bu kanseri beslemeyim. Biz beslersek o kanser bizi bitirecek, neslimizi bitirecektir. Ülkeyi ve bütün dünyayı bitirecektir. Dolayısıyla sonuç katliam, soykırım olacaktır. Bu kanseri durdurmamız lazım. Dünyanın vicdanı Türkiye'dir. Avrupa'nın, Amerika'nın kas gücüne bakmayın. Kontrolsüz güç felaket getirir. Avrupa teknoloji Allah'ın ayetlerini çaldı. Gayrimeşru yolları kullanıyor ama akıl, vicdan, iman yok. Dolayısıyla biz tıpçılar olarak, insanlığın geleceği, ahireti, dünyanın selameti için bunu tavsiye ediyoruz. Yani bu siyonist kanseri birlikte tedavi edelim ve soykırımı durduralım." (İLKHA)