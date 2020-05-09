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Sağlık

Onkoloji hastalarına tedavilerinizi aksatmayın uyarısı

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:08:54 -
Onkoloji hastalarına tedavilerinizi aksatmayın uyarısı

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ayşen Aydın, onkoloji hastalarının korona virüsünden dolayı tedavilerinin kesinlikle aksatmadan yapılması gerektiğinin uyarısını yaptı.


Medicana Konya Hastanesi Radyasyon Onkoloji Uzmanı Dr. Ayşen Aydın, dünya genelindeki salgın tehlikesiyle herkesin karşı karşıya olduğunu ama onkoloji hastalarının daha fazla risk altında olduğunu belirtti. Dr. Aydın, "Onkolojik hastalıklarda korona nedeniyle tedavide herhangi bir aksama yaşamadan devam edilmesi gerekiyor. Onkoloji hastalarımızın hastalık evreleri artabilir, hastalarımızın daha uzun tedavi görmeleri gerekebilir, dolaysıyla hepimiz zor bir dönemden geçiyoruz. Ama bunun için hastanelerde özellikle onkoloji bölümlerinde önlemler alınmış durumda hastaların giriş ve çıkışları ona göre yapılıyor ve önlemler ona göre yapılmakta bundan dolayı hastalarımızın kesinlikle hastanedeki tedavilerini aksatmamaları gerekiyor. Doktorunuzla mutlaka iletişime geçin endişelerinizi ona anlatın ve doktor tavsiyelerine uyun" uyarısında bulundu.

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