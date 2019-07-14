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Öngel: "İnsanlar içindeki kötülükleri çıkarsın, her şey güzel olsun"

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 2018-2019 üçüncüsü ve Seramik Bölümü birincisi Oruç Öngel, mezuniyet gününde yaptığı bir eserde insanların içindeki kötülükleri çıkarması gerektiğini anlattı.

14 Temmuz 2019 Pazar 09:51
Öngel: "İnsanlar içindeki kötülükleri çıkarsın, her şey güzel olsun"

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 2018-2019 üçüncüsü ve Seramik Bölümü birincisi Oruç Öngel, mezuniyet gününde yaptığı bir eserde insanların içindeki kötülükleri çıkarması gerektiğini anlattı.


Öngel, ÇÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden birincilikle mezun olduğunu belirterek, “Seramik Bölümünü severek okudum. Çünkü tarihimiz seramik öncesi ve seramik sonrası diye geçmektedir. Seramik güzel bir sanat dalı. Bu eseri yaparken insanlara bir şeyler anlatmak istedim. İnsanların içinde kötülükler olur, burada bu kötülükler ortaya çıkıyor. Bu üçgeni bir insan olarak kabul edip, bu kötülüklerin insandan çıkışını göstermek istedim. Temel sanat ögelerinden biçimi ve ilkelerinden zıtlığı ele alıp üçgeni bir insan olarak kabul edip, kötülüklerin insandan çıkışını ise küçük küreleri üçgenden çıkartarak göstermekti amacım. İşte bu eserde insanlar içindeki kötülükleri çıkarsın, her şey güzel olsun demek istedim” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 09:51
  1. sanat

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