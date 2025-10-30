OnePlus Pad 2 sürprizlerle geldi! 3K ekran yetmedi, dev pil kapasitesi de eklendi!

OnePlus, düzenlediği etkinlikte yeni tableti Pad 2’yi tanıttı. Çinli marka, global pazardaki isimlendirme politikasından farklı olarak Pad 2 ile Çin’de kullanıcıların karşısına çıkıyor. Cihaz, 12.1 inç boyutunda 3K çözünürlüklü (3000×2120) ekranıyla geliyor ve 144 Hz dinamik yenileme hızı ile 540 Hz dokunma örnekleme oranı sunuyor. Ekranın tepe parlaklığı ise 900 nit seviyesinde. Şirket, bazı mobil oyunlarda 144 kare/saniye performans elde edilebildiğini açıkladı.

Tablet, MediaTek Dimensity 9400+ işlemciyle güçlendirilmiş durumda ve AnTuTu testinde 3,05 milyon puan aldı. 46.000 mm²’yi aşan buhar soğutma sistemi sayesinde ısınma sorunu minimize ediliyor. 5,99 mm kalınlığındaki cihaz 579 gram ağırlığında.

OnePlus Pad 2, 10.420 mAh kapasiteli dev bir bataryaya sahip ve 67W SuperVOOC hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca tablet, PC düzeyinde WPS Office desteği, çoklu pencere kullanımı ve özel yazı tipi yükleme imkanlarıyla üretkenlik tarafında da kullanıcıya geniş bir kullanım alanı sağlıyor.