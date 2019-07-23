Önemli olan statü değil primin matrahı

Soru: Askerlik borçlanması ödeyince emekli olmak için yaklaşık altıyüz gün kadar eksiğim kalacak. Bu eksik günler için bir işyerinde SSK’lı çalışmam ile bunun yerine eksiğimi isteğe bağlı prim ödeyerek tamamlamak arasında bir fark olur mu? Cumali H.

Cevap: Emekli olmak için prim eksiği bulunan kişiler eksik sürelerini isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek tamamlayabilir. Emekli aylığı tutarı yönüyle SSK’lı olmakla isteğe bağlı sigortalı olmak arasında bir fark bulunmuyor. Önemli olan sigortanın statüsü değil ödenen primin matrahıdır. İsteğe bağlı sigortalılar da yüksekten kazanç seçerek yüksek prim ödeyebilir. Ancak isteğe bağlı sigortanın statüsü Bağ-Kur sayılıyor ve son yedi yıl primlerin Bağ-Kur’a kayıp kaymadığının da hesabının iyi yapılması gerekiyor. Eğer daha önce Bağ-Kur prim ödemeniz yoksa altı yüz gün isteğe bağlı olmak yani Bağ-Kur primi ödemek sizin SSK emeklisi olmanıza engel olmaz.