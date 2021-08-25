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Korona Virüs Önel'den çarpıcı karşılaştırma! "Bu işte bir terslik yok mu? Yoksa aşılar!"
Korona Virüs

Önel'den çarpıcı karşılaştırma! "Bu işte bir terslik yok mu? Yoksa aşılar!"

Gazeteci Mehmet Ali Önel, geçtiğimiz yıl ile bu yılın aynı dönemlerini kıyaslayarak "Bu işte bir terslik yok mu? Yoksa aşılar!" tepkisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 00:35:00 -
Önel'den çarpıcı karşılaştırma! "Bu işte bir terslik yok mu? Yoksa aşılar!"

 yeniakit.com.tr 

Gazeteci Mehmet Ali Önel, dikkat çeken bir karşılaştırma yaptı. 

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mehmet Ali Önel, geçtiğimiz yıl ile bu yılın aynı dönemlerini kıyasladı. Henüz aşının olmadığı 23 Ağustos 2020 ile nüfusun yarısından fazlasının aşılı olduğu 23 Ağustos 2021'i kıyasladı.

"Bu işte bir terslik yok mu?"

Aşıya rağmen ölümlerin uçuk bir farkla arttığını gözler önüne seren Önel, "Bu işte bir terslik yok mu? Yoksa aşılar!" ifadesinde bulundu.

İşte Önel'in o karşılaştırması: 

Türkiye'de bugün itibari ile;
46 milyon 317 bin 1 doz,
35 milyon 408 bin 2 doz,
7 milyon 787 bin 3 doz olmak üzere 89 milyon 651 bin kişi aşılandı.

Şimdi aşağıdaki tabloya bakalım;

23 Ağustos 2020 vefat 19
23 Ağustos 2021 vefat 232

Bu işte bir terslik yok mu?
Yoksa aşılar !

Düzeltme; Sağlık Bakanlığı verilerine göre 23 Ağustos 2021 tarihi itibari ile toplam 89 milyon 651 bin doz aşı yapılmış, yani bu sayıda kişi değil toplam doz...

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