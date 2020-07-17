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Gündem

Onedio'dan büyük ahlaksızlık! Bu haberin Türkiye'de yapıldığına inanamayacaksınız

Türlü türlü ahlaksızlıkları savunmasıyla meşhur çakma porno sitesi Onedio, cinsiyet değiştiren sapkınların haberini yayınlarken akılalmaz ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 10:39:00 -
Onedio'dan büyük ahlaksızlık! Bu haberin Türkiye'de yapıldığına inanamayacaksınız

 yeniakit.com.tr  Özellikle gençlere yönelik yayın yaparak geniş kitleleri etkilemeyi hedefleyen ve Türk-İslam toplum yapısına uymayan fikirleri aşılamayı kendisine gaye edinen Onedio isimli internet sitesi, akılalmaz haberlerine devam ediyor.

Cinsellik içerikli haberleri nedeniyle kamuoyunda, “Çakma porno sitesi” olarak bilinen Onedio, bu kez cinsiyet değiştiren sapkınları öve öve bitiremedi.

Türkiye’de yayınlandığına inanmakta güçlük çekeceğiniz haberde, çeşitli ülkelerden cinsiyet değiştiren insanların önceki ve sonraki görüntülerine yer verildi. Her bir görselde sapkınlara yönelik övgü dolu sözler sarf edilirken, söz konusu haber, “Cinsiyet Geçiş Ameliyatlarından Sonra Hayal Ettikleri Bedene Kavuşan 17 Kişinin Muhteşem Değişimi” başlığıyla servis edildi.

Onedio’nun kendi kitlesinin dahi haberden rahatsız olduğu görüldü.

Ahlâksızlığı savunan Onedio, Akit’e saldırdı
Ahlâksızlığı savunan Onedio, Akit’e saldırdı

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Ahlâksızlığı savunan Onedio, Akit’e saldırdı

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Yorumlar

Dürüst

Devlet kapatmalı böyle bir yayın varsa.
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Ali

İslam düşmanı ahlaksız bir site. Putlara laf atan engellenir. Peygambere laf atan yuceltilir. Düşünün öyle şerefsizler iste
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