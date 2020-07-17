Onedio'dan büyük ahlaksızlık! Bu haberin Türkiye'de yapıldığına inanamayacaksınız

yeniakit.com.tr Özellikle gençlere yönelik yayın yaparak geniş kitleleri etkilemeyi hedefleyen ve Türk-İslam toplum yapısına uymayan fikirleri aşılamayı kendisine gaye edinen Onedio isimli internet sitesi, akılalmaz haberlerine devam ediyor.

Cinsellik içerikli haberleri nedeniyle kamuoyunda, “Çakma porno sitesi” olarak bilinen Onedio, bu kez cinsiyet değiştiren sapkınları öve öve bitiremedi.

Türkiye’de yayınlandığına inanmakta güçlük çekeceğiniz haberde, çeşitli ülkelerden cinsiyet değiştiren insanların önceki ve sonraki görüntülerine yer verildi. Her bir görselde sapkınlara yönelik övgü dolu sözler sarf edilirken, söz konusu haber, “Cinsiyet Geçiş Ameliyatlarından Sonra Hayal Ettikleri Bedene Kavuşan 17 Kişinin Muhteşem Değişimi” başlığıyla servis edildi.

Onedio’nun kendi kitlesinin dahi haberden rahatsız olduğu görüldü.