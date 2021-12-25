Onedio mide bulandırdı! Testi gören müsait yerde kusuyor

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Müslüman Türkiye toplumunun gençlerini ahlaksızlık çukuruna saplamayı hedef edinen müstehcen yayın pazarlayıcısı Onedio'nun rezillikleri bitmiyor.

Tıklanma ve para kazanma oranlarını artırmak için aklınca bir test yapan Onedio isimli sözde medya organı, eşcinsel sapkınlığın borusunu öttürdü.

"2022'de Aşkı Bulabilecek misin?" başlığı atılan teste ilgi çekmek için FOX'un ahlaksız dizisi Sen Çal Kapımı'da oynayan Kerem Bursin ve Hande Erçel'in resimleri kullanıldı.

18 yaş altının katılabildiği mide bulandıran teste kadın erkek tercihlerinin yanına Batı tarafından ve aileyi ortadan kaldırmayı amaçlayan LGBT üçüncü cinsiyet olarak konuldu.

İşte ecinselliği normalleştirmeye çalışarak Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkan Onedio’nun rezil kapeze testi:

Sapkınlık propagandasında tam gaz!

Kimse 'dur' demediği için meydanı boş bulan Onedio, "2022'de Sana Körkütük Aşık Olacak Kişinin İsmini Açıklıyoruz!" başlıklı bir başka testinde de yine aynı şekilde LGBT'yi, kadın ve erkeğin yanında üçüncü bir cinsiyet olarak koydu.