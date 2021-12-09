Önder Karaveli kimdir? Önder Karaveli hangi takımda görev yaptı?
Sergen Yalçın’ın istifası sonrası Beşiktaş yeni teknik direktörü kim olacak? sorularına yanıt aranmaya çalışılırken, Beşiktaş’ta teknik direktörlüğüne geçici olarak Önder Karaveli’nin getirileceği öğrenildi. Peki Önder Karaveli kimdir? Önder Karaveli nereli? Önder Karaveli hangi takımda görev yaptı?
Sergene Yalçın’ın istifası sonrası Beşiktaş’ta yeni teknik direktörü arayışı başladı. BJK’nın yeni hocası gelene kadar altyapı antrenörlerinden ÖNder Karavili’nin teknik direktörlüğe geçici olarak getirilecek. Peki Önder Karaveli hangi takımda çalıştı?
Önder Karaveli kimdir?
Önder Karaveli, 26 Mart 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Medipol Başakşehir U19 Takımı’nı çalıştıran Teknik Direktör Önder Karaveli, Karabağ Futbol Kulübü Koordinatör yardımcısı olmuştu.Daha önce Beşiktaş U21 ve Medipol Başakşehir U21 ile U19 takımlarını çalıştıran teknik direktör Önder Karaveli, Azerbaycan’a transfer oldu. 45 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Azerbaycan Ligi ekiplerinden Karabağ FK’da Koordinatör Yardımcısı görevine getirildi.