  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Önder Karaveli, Galatasaray - Antalyaspor maçında
Spor

Önder Karaveli, Galatasaray - Antalyaspor maçında

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Galatasaray - Antalyaspor maçını protokol tribününden takip etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 17:30:00 -
Önder Karaveli, Galatasaray - Antalyaspor maçında

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Galatasaray - Antalyaspor maçını protokol tribününden takip etti.
Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’u ağırlarken, mücadeleyi Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli de takip etti. Karaveli müsabakayı protokol tribününden izledi.
Beşiktaş ligde bu hafta pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay