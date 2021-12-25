Önder Karaveli, Galatasaray - Antalyaspor maçında
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Galatasaray - Antalyaspor maçını protokol tribününden takip etti.
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Galatasaray - Antalyaspor maçını protokol tribününden takip etti.
Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’u ağırlarken, mücadeleyi Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli de takip etti. Karaveli müsabakayı protokol tribününden izledi.
Beşiktaş ligde bu hafta pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.