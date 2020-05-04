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Aktüel

Önce yayalara, sonra demir korkuluklara çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce yayalara ardından da bariyerlere çarptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 17:03:23 -
Önce yayalara, sonra demir korkuluklara çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce yayalara ardından da bariyerlere çarptı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Zafran Mahallesi Kanalüstü Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç idaresindeki 23 DM 849 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldu bulunan Enes B. ve Hacı Mehmet Y’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç demir korkuluklara çarparak durabildi. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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