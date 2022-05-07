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Gündem Önce 'Türk kimliğine sahip değil' dedi!' Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na olay 'Atatürk' sözleri
Gündem

Önce 'Türk kimliğine sahip değil' dedi!' Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na olay 'Atatürk' sözleri

Zafer Partisi'nin faşist Genel Başkanı Ümit Özdağ, yayınladıkları video ile kendisine eleştiride bulunan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu çok sert sözlerle hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 17:32:00 -

Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanlığı'nı yürüttüğü Gelecek Partisi, önceki gün sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ırkçılıkla gözünü karartan Zafer Partisi'nin faşist Genel Başkanı Ümit Özdağ'a tepk gösterdi. Söz konusu videda, "Irkçılık diye bir siyaset olmaz" ifadelerine yer verildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bu videoya yanıt verdi. Özdağ, "Gelecek Partili Serkan Özcan benim binlerce kez söylediğim şeyleri "Özdağ bunları söylese aynı fikirde oluruz" diyor. Davutoğlu Türk kimliğine sahip olmadığı için bu çok mümkün değil" diye konuştu.

"Atatürk'e düşman"

Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Atatürk'e düşman olduğu için mümkün değil. Türkiye'yi sığınmacı merkezi yaptığı için mümkün değil."

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