Önce saydırdı, sonra itiraf etti... Faşist Tanju'ya gıkını çıkarmayan Mustafa Yeneroğlu bir öyle bir böyle

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Dün başkent Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki gencin bıçaklanmasının ardından ortalık karıştı.

İki grup arasında çıkan kavgada ağır yaralanan Emirhan Yalçın (18) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin Suriyeliler tarafından bıçaklandığı yönünde çıkan haberler sonrası sokağa dökülen yüzlerce kişi Suriyelilerin evlerine, işyerlerine ve araçlarına saldırdı.

Olaya ilişkin açıklama yapan Ankara Valiliği vatandaşların provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemelerini istedi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."

Sonunda itiraz etti

AK Parti'den istifa ederek DEVA Partisi'ni kuranlar arasında yer alan Mustafa Yeneroğlu, halkı Suriyelilere karşı kışkırtarak galeyana getirmeye çalışan muhalefete sonunda itiraz etti.

Halkı kışkırtmaya çalışan muhalefete itiraz ederken Emniyet'e saydırmayı da ihmal etmeyen Yeneroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Güvenlik güçleri başkenti terk etmiş olabilirler mi? Pgromu andıran bu duruma güvenlik güçleri nasıl olur da izin verirler? Bu vahşetin sorumluları derhal görevden alınmalı, haklarında idari ve cezai soruşturma başlatılmalıdır."

Güvenlik güçlerinin olaylara müdahale etmediğini ileri süren Yeneroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almaktan da geri durmadı.

Yeneroğlu, "Bu utanç verici sahne karşısında güvenlik güçlerinin müdahale edip vandalizmi önlememesi gerçekten korkunç. Devletimiz güçlü diyen Cumhurbaşkanı devlet gücünü ne kadar aciz bir duruma getirdiğini izlesin lütfen. Ayrıca suçu önleyemeyen İçişleri Bakanı neye yarar?" dedi.

Olaylar kontrol altına alınınca ağız değiştirdi

Emniyet güçlerinin olayları kontrol altına almasının ardından çark edip ağız değiştiren Yeneroğlu, "Korkunç bir facianın eşiğinden dönülmüş... Emniyet güçlerimiz kontrolü sağlamış... Bu noktaya gelinmemeliydi... Ders çıkartılmalı" ifadelerini kullandı.

Mülteci düşmanı CHP'li Tanju Özcan'a tek laf yok

Kentte yaşayan mültecilere yönelik su ve katı atık vergisini 10 kat artıracağını duyuran ve son günlerdeki mülteci düşmanlığının fitilini ateşleyen faşist CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında tek laf dahi etmeyen Yeneroğlu, vicdan duyarı kastı.

Mustafa Yeneroğlu paylaşımında şunları söyledi:

"Ülkemde 'Suriyeliler' ve 'Afganlar' diye başlayan ötekileştirici genellemelerin ne kadar tehlikeli olduğuna ilk önce siyasetçiler ve gazetecileri ikna etmeliyiz. İktidarın sorumsuzluğu ve politikasızlığına muhalefetten kışkırtıcı ve ötekileştirici söylemleri de eklenince geriye bu korkunç fotoğraflar kaldı."