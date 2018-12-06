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Önce patlama sonra yangın... 2 ölü 17 yaralı

İtalya'da büyük bir patlama meydana geldi. Benzincide yaşanan patlamanın ardından yangın çıkarken 1 kişi de hayatını kaybetti.

06 Aralık 2018 Perşembe 06:29
Önce patlama sonra yangın... 2 ölü 17 yaralı

İtalyan basınında yer alan haberlerde, bir LPG tankerinin benzin istasyonunda dolum yaptığı sırada çıkan yangının ardından patlama meydana geldiği ve olayda 2 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 17 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ölenlerden birinin, olay anında yoldan geçen ve yangını görünce müdahale eden itfaiye ekibinden 50 yaşındaki bir itfaiyeci olduğu açıklandı.

Patlamanın benzin istasyonu dışında çevredeki araçlara da büyük zarar verdiği kaydedildi.

Olaydan dolayı benzincinin bulunduğu yolun bir süre trafiğe kapandığı, yangının söndürüldüğü bilgisi verildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 06:29
  1. italya
  2. roma
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