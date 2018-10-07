Önce öldürüldü dendi, şimdi ise...

Suudi Arabistan konsolosluk binasına girdiğinden beri Cemal Kaşıkçı'dan haber alınamaması ve tatmin edici bir açıklama yapılmaması akıllara çeşitli soru işaretleri getirdi. Bazı Arap gazetecilere göre, 2 Ekim'de İstanbul Suudi Arabistan Konsolosluğu'na evrak işlemleri için giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi Arabistan vatandaşı Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın kaçırıldığı iddia edildi. Gazeteciler tarafından Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan istihbaratı ve Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından önceden planlanan bir operasyonla 3'üncü bir ülkeye nakledildiği ileri sürüldü.

Üçüncü bir ülkeye mi götürüldü?

Sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan Arap gazeteciler ünlü köşe yazarının, transit ülke olarak Lübnan'a kaçırıldığı, buradan da Suudi Arabistan'a götürüleceğini öne sürdü. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a karşı muhalif görüşlere sahip olan Cemal Kaşıkçı'nın sırra kadem basmasının ardından Bloomberg kanalına röportaj veren Veliaht Prens Selman, “Türk makamlarına, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda arama yapmaları için izin vermeye hazırız” şeklinde demeç vermişti. Veliath prensinin kendinden emin bu açıklamaları Arap gazetecilerin Kaşıkçı'nın ülke dışına çıkarıldığı iddialarını güçlendirdi.

Gazetecilerin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyişi sürüyor.

Savcılık devreye girdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada: “Suudi Arabistan ülkesi vatandaşı Cemal Kaşıkçı’nın 02.10.2018 tarihinde saat 13.00’de gittiği aynı ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu’nda alıkonulduğuna dair iddia ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay günü derhal soruşturma başlatılmış olup, başlatılan soruşturma tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam etmektedir” denildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Böyle bir olayın bir kere uluslararası hukuk boyutu var, Türkiye Cumhuriyeti hukuku boyutu var, insani boyutu var." diye konuşmuştu.

"Öldürüldü" iddiası

Kaşıkçı’nın kaybolması ile ilgili dün akşam Reuters haber ajansında önemli bir iddia ortaya atıldı. Ajansın ismini vermediği iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde,” Türk polisi kayıp Kaşıkçı’nın elçilikte öldürüldüğüne inanıyor. Polis cinayetin önceden planlamış olduğunu ve cesedin daha sonra elçilik binasından çıkartıldığını düşünüyor” ifadeleri yer aldı.

"Size Türkiye'nin emanetiydi"

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girişinin ardından kendisinden 5 gündür haber alınamayan Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için konsolosluk önünde basın açıklaması düzenledi. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın açıklamasının kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Kışlakçı, “İstanbul’dan kendisine sesleniyoruz. Sayın veliaht, madem ki bu kapıyı bize açacaktın neden 4 gün bekledin?” dedi. Dernek başkanı Turan Kışlakçı “Cemal Kaşıkçı bütün dünyanın tanıdığı saygın bir gazeteci olduğu gibi şu anda yaşanmakta olan gerginliğin iki tarafındaki ülkeleri de çok sever bir yurttaştı. Cemal ülkesi Suudi Arabistan’a güvenmeseydi bu binaya girmezdi. Dört günden beri bir çok trol twitter hesabından dillendirilen, ‘öldürüldü’ ya da ‘Riyad’a götürüldü’ iddialarına Suudi Arabistan’ın, kadim dostu Türkiye’nin emaneti olarak İstanbul’da bulunurken kapılarına kadar gelmiş bir münevverine böyle bir vahşeti uyguladığına bir an bile inanmıyoruz.”