Önce Müslüman, sonra Türk'üz

Habertürk'te köşe yazan Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında Türkiye'de yapılan bir anketin sonuçlarını payladı.

Sarıkaya'nın yazısında, halkın kendini önce Müslüman sonra Türk olarak nitelediği ifade edildi.

Yazının ilgili bölümü şu şekilde:

“Ülkeme bağlılığım dinime bağlılığımdan fazladır” sorusuna verilen yanıt ittifakların milliyetçilik ile muhafazakarlığın birbirine ne denli kaynaşmaya başladığının da göstergesi.

Katılımcıların %55’i bu ifadeye katılmadığını söylüyor, tersten okunduğunda “dinime bağlılığım ülkeme bağlılığımdan daha ileri” diyenlerin oranı nüfusun yarısını geçiyor.

“Önce Müslüman sonra Türküm” söylemine katıldığını söyleyenlerin oranı da zaten %66 çıkarak bir önceki sorunun sağlamasını yapıyor.

Bu veri toplumdaki dini aidiyetin, etnik aidiyetten ne denli yüksek olduğu gerçeğini de önümüze koyuyor.

Bir ulus için bunun ne anlama geldiğini de aslında bir deneme olan Ölümcül Kimlikler adlı eserinde Amin Maalouf eski Yugoslavya örneği üzerinden on yıllar önce koymuştu.

Kitabında yer verdiği bir kişi, parçalanma öncesi Yugoslavya’daki bir Müslüman’a aidiyeti sorulduğunda, birinci sıraya ülkesini, ikinci sıraya yaşadığı bölgeyi, sonrasına etnik kimliğini, en sona da çok güçlü olmayan bir ses tonuyla Müslüman gelenekten geldiğini koyuyordu. Savaş ve parçalanma sonrası aynı kişiye aidiyeti sorulduğunda ilk sıraya Müslümanlığını, ardından Boşnak olduğunu bir zamanlar Yugoslav olduğunun hatırlatılmasından da hiç hoşlanmadığını tavrıyla gösterdiğini aktarır…

Bu araştırmaya bakıp bir gelecek tasavvurunda bulunmak ne denli doğru olur bilinmez.