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Dünya Önce Marx’a ziyaret, sonra Nusret’te ziyafet
Dünya

Önce Marx’a ziyaret, sonra Nusret’te ziyafet

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'nde Kamu Güvenliği Bakanı olan To Lam'ın, "sosyete kasabı" Nusret'in elinden "altın biftek" yemeden önce Karl Marx'ın mezarını ziyaret ettiği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 20:56:00 -
Önce Marx’a ziyaret, sonra Nusret’te ziyafet

Münübe Yılmaz

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'nde Kamu Güvenliği Bakanı olan To Lam'ın, "sosyete kasabı" Nusret'in elinden "altın biftek" yemeden önce Karl Marx'ın mezarını ziyaret ettiği belirlendi. Söz konusu gerçek, Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Açıklamaya göre, Bakan To Lam, BM İklim Değişikliği 26. Taraflar Toplantısı'na katılmak üzere İskoçya'ya gitti. Daha sonra  Londra'ya geçen Lam, 2 Kasım'da Marx'ın mezarını ziyaret edip çiçek bıraktı. Komünist bakan, Marx'ın mezarını ziyaretinin hemen ertesi günü de Nusret'in restoranına giderek fiyatı bin 450 sterlin (yaklaşık 20 bin TL) olan altın kaplamalı biftek yedi. Ayda 16,5 milyon Vietnam dongu (yaklaşık 7 bin TL) maaş alan Lam'ın, maaşının üç katı tutarındaki blr parayı tek gecede harcaması yoksullukla boğuşan ülkede tepki çekti. Vietnamlı bakanın tavrı, her fırsatta ezilenlerin ve yoksulların yanında olduğunu söyleyen komünistlerin ahlakını da gözler önüne serdi. 

 

 

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