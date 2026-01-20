  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gültekin’in ‘Şatobriyan’ keyfi canlı yayını gerdi: Sinan Burhan ile aralarında et fiyatları tartışması DEM Parti'den kalleş provokasyon! Türk bayrağını indirdiler FETÖ kuklası Cumhuriyet’in maskesi iniyor! Menzil’e saldırının arkasındaki gerçek Suriye ordusundan adım adım temizlik: Sırrin de kurtarıldı! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov son noktayı koydu Çözüm Filistin Devleti Bahçeli’nin 'temizlenmeli' sözü DEM’lileri delirtti: Sen kuru temizlemeci misin? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho ile görüşecek Mourinho istediğini aldı! Rafa Silva, Beşiktaş ile yollarını ayırdı! İşte Kara Kartal'a ödenecek bonservis bedeli Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar MSB'den anlamlı paylaşım!
Dünya İsrail terörü durmuyor
Dünya

İsrail terörü durmuyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İsrail terörü durmuyor

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in ordusu 11 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail askerlerinin 11 Filistinliyi gözaltına aldıktan sonra kasabadan geri çekildiği ifade edildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Yaka'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı ve 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberine göre, Batı Yaka'nın kuzeyinde yer alan Kalkilya'nın doğusundaki Azzun kasabasına baskın düzenleyen İsrail ordusu, 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin, kasabada evlerine baskın düzenlediği Filistinlilere ait para ve altın takıları çaldığı belirtildi.

İsrail askerlerinin 11 Filistinliyi gözaltına aldıktan sonra kasabadan geri çekildiği ifade edildi.

Radyonun haberinde ayrıca, Batı Yaka'nın kuzeyinde de Nablus şehrinin güneyindeki Beyta kasabasında Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında olaylar çıktığı ve İsrail güçlerinin gençlere gerçek mermiyle ateş ettiği kaydedildi.

Haberde, Batı Yaka'nın orta kesiminde ise İsrail güçlerinin, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Muğayyir köyüne baskın düzenleyerek dükkanlara doğru ses bombası attığı belirtildi.

 

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail ordusunun, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Kefr Malik köyüne de baskın düzenleyerek sokaklarına konuşlandığı aktarılırken, burada evlere baskın yapıldığı veya gözaltıları konusunda bilgi verilmedi.

Haberde, İsrail güçlerinin Yebrud köyünün girişine askeri kontrol noktası kurduğu ve köyün kuzeyindeki Ayn Sinya kontrol noktasında da askeri prosedürlerini sıkılaştırdığı vurgulandı.

WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Batı Yaka'nın güneyinde bulunan Beytüllahim'in kuzeydoğusundaki "Konteyner" askeri kontrol noktasını kapattığı dile getirildi.

Haberde, İsrail güçlerinin askeri kontrol noktasını her iki yönden de kapatarak araçların geçişini engellemesi dolayısıyla meydana gelen ciddi trafik sıkışıklığı sonucunda uzun araç kuyruğu oluştuğu belirtildi.

Katar'dan İsrail'i çıldırtan askeri karar
Katar'dan İsrail'i çıldırtan askeri karar

Dünya

Katar'dan İsrail'i çıldırtan askeri karar

'İsrail'in son kartı PJAK!'
'İsrail'in son kartı PJAK!'

Aktüel

'İsrail'in son kartı PJAK!'

Yunanistan seçimlerinde İsrail şüphesi! Siyonistlerden beklenir!
Yunanistan seçimlerinde İsrail şüphesi! Siyonistlerden beklenir!

Dünya

Yunanistan seçimlerinde İsrail şüphesi! Siyonistlerden beklenir!

İsrail BM merkezini buldozerle yerle bir etti!
İsrail BM merkezini buldozerle yerle bir etti!

Gündem

İsrail BM merkezini buldozerle yerle bir etti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23