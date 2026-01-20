İsrail terörü durmuyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Yaka'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı ve 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberine göre, Batı Yaka'nın kuzeyinde yer alan Kalkilya'nın doğusundaki Azzun kasabasına baskın düzenleyen İsrail ordusu, 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin, kasabada evlerine baskın düzenlediği Filistinlilere ait para ve altın takıları çaldığı belirtildi.

İsrail askerlerinin 11 Filistinliyi gözaltına aldıktan sonra kasabadan geri çekildiği ifade edildi.

Radyonun haberinde ayrıca, Batı Yaka'nın kuzeyinde de Nablus şehrinin güneyindeki Beyta kasabasında Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında olaylar çıktığı ve İsrail güçlerinin gençlere gerçek mermiyle ateş ettiği kaydedildi.

Haberde, Batı Yaka'nın orta kesiminde ise İsrail güçlerinin, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Muğayyir köyüne baskın düzenleyerek dükkanlara doğru ses bombası attığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail ordusunun, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Kefr Malik köyüne de baskın düzenleyerek sokaklarına konuşlandığı aktarılırken, burada evlere baskın yapıldığı veya gözaltıları konusunda bilgi verilmedi.

Haberde, İsrail güçlerinin Yebrud köyünün girişine askeri kontrol noktası kurduğu ve köyün kuzeyindeki Ayn Sinya kontrol noktasında da askeri prosedürlerini sıkılaştırdığı vurgulandı.

WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Batı Yaka'nın güneyinde bulunan Beytüllahim'in kuzeydoğusundaki "Konteyner" askeri kontrol noktasını kapattığı dile getirildi.

Haberde, İsrail güçlerinin askeri kontrol noktasını her iki yönden de kapatarak araçların geçişini engellemesi dolayısıyla meydana gelen ciddi trafik sıkışıklığı sonucunda uzun araç kuyruğu oluştuğu belirtildi.