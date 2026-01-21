Trump’tan Erdoğan’a "Çok sevdiğim dostum" telefonu: Suriye’de tüm dengeler değişiyor!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da "Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli bir görüşmem olacak" açıklamasından sadece saatler sonra beklenen o telefon trafiği gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede, Suriye’de kartların yeniden karıldığı bu dönemde kritik başlıklar ele alındı.

Erdoğan, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğünün Türkiye için kırmızı çizgi olduğunu vurgularken, Trump tarafında ise hem Erdoğan’a olan yakınlık hem de Suriye’deki terör yapılanmalarına dair çarpıcı itiraflar gündeme damga vurdu.

ERDOĞAN’DAN "TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ" VE GAZZE MESAJI

Görüşmenin ana eksenini Suriye’deki son gelişmeler oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin gelişmeleri anlık olarak takip ettiğini belirterek, terörden arındırılmış ve huzurlu bir Suriye’nin bölge istikrarı için şart olduğunu ifade etti.

Ayrıca DEAŞ ile mücadele ve cezaevlerindeki DEAŞ’lı teröristlerin durumu iki lider arasında enine boyuna tartışıldı.

Görüşmede Gazze de unutulmadı; Erdoğan, barışın tesisi için ABD ile eş güdüm içinde hareket edeceklerini söylerken, kendisini Gazze Barış Kurulu’na davet eden Trump’a teşekkürlerini iletti.

TRUMP’TAN YPG İTİRAFI: "PARAYI VERDİK, KENDİLERİ İÇİN YAPTILAR!"

Trump ise Suriye sahasındaki YPG/SDG varlığına dair oldukça konuşulacak açıklamalara imza attı. "Kürtleri korumaya çalışıyorum" diyen Trump, aynı zamanda bu gruplara yapılan yardımların karşılıksız olmadığını şu sözlerle ifşa etti:

"Kürtleri severim ama şunu anlamanız gerekir; onlara çok büyük miktarda para ödendi, petrol ve başka şeyler verildi. Yaptıklarını bizim için değil, kendileri için yaptılar. Ancak biz onlarla iyi geçiniyor ve onları korumaya çalışıyoruz."

Trump’ın bu sözleri, bölgedeki terör gruplarının ABD tarafından birer paralı asker gibi kullanıldığının açık bir itirafı olarak yorumlandı.

ŞAM’IN YENİ LİDERİ ŞARA İÇİN "GÜÇLÜ VE SERT" TANIMI

Toplantının bir diğer sarsıcı başlığı ise Trump’ın Suriye’nin yeni Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara hakkındaki yorumlarıydı.

Şara'nın operasyonlar sırasındaki tutumuna atıfta bulunan Trump, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara çok sıkı çalışıyor. Güçlü ve sert bir adam. Dün onunla konuştum, hapishanelerdeki durum hakkında konuştuk. O hapishanelerde dünyanın en kötü teröristlerinden bazıları var. Şara, bu süreci takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.