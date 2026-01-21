  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Partili vekil taşı gediğine koydu: Kaçacak delik arıyorlar! Akit, manşetlerine taşımıştı! MİT TIR’ları ihanetinin üzerinden 12 yıl geçti Gültekin’in ‘Şatobriyan’ keyfi canlı yayını gerdi: Sinan Burhan ile aralarında et fiyatları tartışması DEM Parti'den kalleş provokasyon! Türk bayrağını indirdiler FETÖ kuklası Cumhuriyet’in maskesi iniyor! Menzil’e saldırının arkasındaki gerçek Suriye ordusundan adım adım temizlik: Sırrin de kurtarıldı! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov son noktayı koydu Çözüm Filistin Devleti Bahçeli’nin 'temizlenmeli' sözü DEM’lileri delirtti: Sen kuru temizlemeci misin? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho ile görüşecek Mourinho istediğini aldı! Rafa Silva, Beşiktaş ile yollarını ayırdı! İşte Kara Kartal'a ödenecek bonservis bedeli
Dünya Trump’tan Erdoğan’a "Çok sevdiğim dostum" telefonu: Suriye’de tüm dengeler değişiyor!
Dünya

Trump’tan Erdoğan’a "Çok sevdiğim dostum" telefonu: Suriye’de tüm dengeler değişiyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump’tan Erdoğan’a "Çok sevdiğim dostum" telefonu: Suriye’de tüm dengeler değişiyor!

ABD Başkanı Trump’ın "Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim" ilanının ardından beklenen telefon trafiği gerçekleşti; görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da "Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli bir görüşmem olacak" açıklamasından sadece saatler sonra beklenen o telefon trafiği gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede, Suriye’de kartların yeniden karıldığı bu dönemde kritik başlıklar ele alındı.

Erdoğan, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğünün Türkiye için kırmızı çizgi olduğunu vurgularken, Trump tarafında ise hem Erdoğan’a olan yakınlık hem de Suriye’deki terör yapılanmalarına dair çarpıcı itiraflar gündeme damga vurdu.

ERDOĞAN’DAN "TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ" VE GAZZE MESAJI

Görüşmenin ana eksenini Suriye’deki son gelişmeler oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin gelişmeleri anlık olarak takip ettiğini belirterek, terörden arındırılmış ve huzurlu bir Suriye’nin bölge istikrarı için şart olduğunu ifade etti.

Ayrıca DEAŞ ile mücadele ve cezaevlerindeki DEAŞ’lı teröristlerin durumu iki lider arasında enine boyuna tartışıldı.

Görüşmede Gazze de unutulmadı; Erdoğan, barışın tesisi için ABD ile eş güdüm içinde hareket edeceklerini söylerken, kendisini Gazze Barış Kurulu’na davet eden Trump’a teşekkürlerini iletti.

TRUMP’TAN YPG İTİRAFI: "PARAYI VERDİK, KENDİLERİ İÇİN YAPTILAR!"

Trump ise Suriye sahasındaki YPG/SDG varlığına dair oldukça konuşulacak açıklamalara imza attı. "Kürtleri korumaya çalışıyorum" diyen Trump, aynı zamanda bu gruplara yapılan yardımların karşılıksız olmadığını şu sözlerle ifşa etti:

"Kürtleri severim ama şunu anlamanız gerekir; onlara çok büyük miktarda para ödendi, petrol ve başka şeyler verildi. Yaptıklarını bizim için değil, kendileri için yaptılar. Ancak biz onlarla iyi geçiniyor ve onları korumaya çalışıyoruz."

Trump’ın bu sözleri, bölgedeki terör gruplarının ABD tarafından birer paralı asker gibi kullanıldığının açık bir itirafı olarak yorumlandı.

ŞAM’IN YENİ LİDERİ ŞARA İÇİN "GÜÇLÜ VE SERT" TANIMI

Toplantının bir diğer sarsıcı başlığı ise Trump’ın Suriye’nin yeni Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara hakkındaki yorumlarıydı.

Şara'nın operasyonlar sırasındaki tutumuna atıfta bulunan Trump, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara çok sıkı çalışıyor. Güçlü ve sert bir adam. Dün onunla konuştum, hapishanelerdeki durum hakkında konuştuk. O hapishanelerde dünyanın en kötü teröristlerinden bazıları var. Şara, bu süreci takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye’de uzlaştılar, Grönland’da koptular: İşte Macron’un Trump’a attığı o mesaj
Suriye’de uzlaştılar, Grönland’da koptular: İşte Macron’un Trump’a attığı o mesaj

Dünya

Suriye’de uzlaştılar, Grönland’da koptular: İşte Macron’un Trump’a attığı o mesaj

Bir adım daha ileriye gitti! Trump'ten dünyayı şok eden Grönland paylaşımı
Bir adım daha ileriye gitti! Trump'ten dünyayı şok eden Grönland paylaşımı

Dünya

Bir adım daha ileriye gitti! Trump'ten dünyayı şok eden Grönland paylaşımı

Dünya artık daha tehlikeli bir yer! Haydut Trump ile 1 yılın kronolojisi
Dünya artık daha tehlikeli bir yer! Haydut Trump ile 1 yılın kronolojisi

Dünya

Dünya artık daha tehlikeli bir yer! Haydut Trump ile 1 yılın kronolojisi

Verdikçe daha fazla şımarıyor: Trump'a 'artık yeter’ diyen biri çıktı
Verdikçe daha fazla şımarıyor: Trump'a 'artık yeter’ diyen biri çıktı

Dünya

Verdikçe daha fazla şımarıyor: Trump'a 'artık yeter’ diyen biri çıktı

Davos’ta AB-ABD hattında ‘gümrük’ krizi: von der Leyen’den Trump’a sert uyarı!
Davos’ta AB-ABD hattında ‘gümrük’ krizi: von der Leyen’den Trump’a sert uyarı!

Dünya

Davos’ta AB-ABD hattında ‘gümrük’ krizi: von der Leyen’den Trump’a sert uyarı!

Suriye'deki anlaşma sonrası Trump'tan Şara'ya övgü
Suriye'deki anlaşma sonrası Trump'tan Şara'ya övgü

Dünya

Suriye'deki anlaşma sonrası Trump'tan Şara'ya övgü

Trump: Çok sevdiğim Erdoğan ile çok önemli bir görüşmesi yapacağız
Trump: Çok sevdiğim Erdoğan ile çok önemli bir görüşmesi yapacağız

Dünya

Trump: Çok sevdiğim Erdoğan ile çok önemli bir görüşmesi yapacağız

Danimarka'dan Trump’a "Savaş" resti: "Güç kullanmaktan kaçınmayız!"
Danimarka'dan Trump’a "Savaş" resti: "Güç kullanmaktan kaçınmayız!"

Dünya

Danimarka'dan Trump’a "Savaş" resti: "Güç kullanmaktan kaçınmayız!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23