DEM Parti'den kalleş provokasyon! Türk bayrağını indirdiler

DEM Parti bu haftaki grup toplantısını TBMM yerine Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaptı.

Suriye hükümetinin SDG kontrolündeki bölgeye dönük operasyonlarına tepki olarak yapılan toplantının ardından bir grup sınıra doğru yöneldi.

Sınırın diğer tarafına geçmek isteyen terör örgütü sempatizanları, burada Türk bayrağını hedef alan bir saldırı girişiminde bulundu.

Türk bayrağını indirdiler

Terör örgütü lehine sloganlar atan grup, sınır hattındaki bayrak direğinde göndere çekili Türk bayrağını indirdi.

Sınır güvenliğini sağlayan askerlerin uyarı amacıyla havaya ateş açması üzerine grup bölgeden kaçarak uzaklaştı.