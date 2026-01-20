  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem

DEM Parti'den kalleş provokasyon! Türk bayrağını indirdiler

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis barikatlarını aşan DEM Partili bir grup terör sempatizanı, sınır hattında dikili Türk bayrağını indirdi. Sınır güvenliğini sağlayan askerlerin uyarı amacıyla havaya ateş açması üzerine grup bölgeden kaçarak uzaklaştı.

DEM Parti bu haftaki grup toplantısını TBMM yerine Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaptı.

Suriye hükümetinin SDG kontrolündeki bölgeye dönük operasyonlarına tepki olarak yapılan toplantının ardından bir grup sınıra doğru yöneldi.

Sınırın diğer tarafına geçmek isteyen terör örgütü sempatizanları, burada Türk bayrağını hedef alan bir saldırı girişiminde bulundu.

 

Türk bayrağını indirdiler

Terör örgütü lehine sloganlar atan grup, sınır hattındaki bayrak direğinde göndere çekili Türk bayrağını indirdi.

Sınır güvenliğini sağlayan askerlerin uyarı amacıyla havaya ateş açması üzerine grup bölgeden kaçarak uzaklaştı.

