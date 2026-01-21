Terör koridoruna destek olanlar deşifre oldu: Suriye politikasında kim, ne demişti?

Ekranlarda "Esed’le anlaşın", "PYD terör örgütü değildir" diyerek milli çıkarlarımızı baltalayan isimlerin geçmişteki o skandal ifadeleri yeniden gündemde. İşte o "kirli ittifakın" deşifre edilen Suriye karnesi:

CHP’LİLERDEN ESED’E GÜZELLEMELER VE PKK/PYD SAVUNUCULUĞU

Özgür ÖZEL: "Bir an önce Esat’la gerekli temaslar sağlanmalı" diyerek katil Esed’in Türkiye’deki Suriyeliler için ilan ettiği sözde aftan yararlanılması gerektiğini savundu. Türkiye’nin Suriye’deki varlığını "macera" olarak niteledi ve "Türkiye’nin Ortadoğu bataklığına girmeye hakkı da yok, yetkisi de yok" ifadelerini kullandı.

Ekrem İMAMOĞLU: Şam’da Emevî camiine gitmekten bahsedildi bu arada. Bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Tam ateşkes sağlandı derken Suriye’de çatışmalar yeniden başladı. Çok üzülerek izliyoruz.

Kemal KILIÇDAROĞLU: Suriye’ye gideceklerdi değil mi? Suriye’de namaz kılacaklardı değil mi? Ne oldu. Onlar Suriye’ye gitmeden 3.600 bin Suriyeli geldi.

Merdan YANARDAĞ: Halep Kalesi’ne Türk bayrağının asılmasını "provokasyon" olarak nitelendirerek milli gururumuza gölge düşürmeye çalıştı. Hangi hukuka göre bayrak asıldığını sorgulayarak hükümeti hedef aldı.

Namık TAN: Mavi vatan masalından o da koşulların zorlamasıyla yani ekonominin iflası kapıya dayanınca neyse ki oldukça çabuk yüz geri etti.

Muharrem ERKEK: Sınırlarımızda başkası olacağına PYD olsun.

Sezgin TANRIKULU: Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan PYD’yi "kendi topraklarını koruyan bir yapı" olarak tanımladı. PYD’nin terör örgütü olmadığını savunarak, "PYD’nin Suriye’de kendi yaşamlarını korumaya çalışan bir örgüt" olduğunu iddia etti.

Ünal ÇEVİKÖZ: Türkiye’nin Suriye’de "rejim değişikliği" hevesinden vazgeçmesi gerektiğini söyleyerek, Esed rejiminin bekasını Türkiye’nin güvenliğinin önüne koydu.

Selin Sayek BÖKE: Ben ve arkadaşlarım bu yapının terçr örgütü olup olmadığına dair istihbarati bir bilgiye sahip değilim.



Türker ERTÜRK: Bölgede radikal unsurlar yerine "laik" olduğunu iddia ettiği PYD yapısının bulunmasında bir sakınca görmediğini belirtti.

MİLLİ İRADE KARŞISINDA HEZİMETE UĞRADILAR

Ekrem İMAMOĞLU’nun "üzülerek izliyoruz" diyerek çatışmalardan duyduğu rahatsızlığı dile getirmesi ve diğer muhalif isimlerin "Mavi Vatan Masalı" gibi söylemlerle Türkiye’nin haklı davasını küçümsemesi, Suriye sahasındaki gerçeklerle tokat gibi yüzlerine çarptı. SDG’nin haritadan silinmesiyle birlikte, bu isimlerin ekranlarda savurduğu tüm o iddialar tarihin çöplüğüne atılmış oldu.

Cumhur ittifakının dik duruşu sayesinde Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridoru parçalanırken, içerideki bu "muhalif korosu"nun her bir üyesinin gerçek yüzü bir kez daha milletin gözleri önüne serildi.