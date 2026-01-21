Hamas'tan Müslüman devletlere çağrı: 'Bari kınayın!'

İslami Direniş Hareketi (HAMAS) işgal rejiminin Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nde bulunan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Örgütü (UNRWA) merkezindeki tesisleri yıkmasını kınadı.

HAMAS, konuyla ilgili yayınladığı bildiride, yıkımın işgal rejimi sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in gözetiminde gerçekleştirilmesinin benzeri görülmemiş bir resmi küstahlık olduğunu ifade ederek, Birleşmiş Milletler (BM) ve kurumları ile uluslararası toplumun kasıtlı olarak aşağılandığını belirtti.

UNRWA merkezindeki tesislerin yıkılmasının Filistinli mülteciler davasının şahidi olan örgütün rolünü ve varlığını ortadan kaldırma amacıyla işgal rejiminin yürüttüğü çabalarının bir parçası olduğuna dikkati çeken HAMAS, uluslararası toplumu işgal rejimini geniş çaplı bir şekilde kınamaya davet etti.

HAMAS, işgal rejiminin UNRWA ve tesislerini hedef almaya son vermesi ve örgütün korunarak BM tarafından tanımlanan görevlerini yerine getirmesinin sağlanması için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

UNRWA’nın dönüş hakkı başta olmak üzere Filistinli mültecilerin haklarının korunmasındaki önemini hatırlatan HAMAS, örgütün rolüne zarar verilmesinin ve içinin boşaltılmasının tehlikesine işaret etti.

HAMAS, uluslararası kurumlara ve insan hakları örgütlerine seslenerek, işgal rejimi liderlerinin işgal altındaki topraklarda bulunan BM kurumlarına saldırı dahil Filistin halkına yönelik işlemeye devam ettikleri suçlar sebebiyle uluslararası mahkemelerde yargılanmalarının sağlanmasını istedi.