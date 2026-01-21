  • İSTANBUL
Gündem Zelenskiy'den Davos'a sert ultimatom! Boş konuşmalara değil gerçek desteğe ihtiyacımız var!
Gündem

Zelenskiy'den Davos'a sert ultimatom! Boş konuşmalara değil gerçek desteğe ihtiyacımız var!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Zelenskiy'den Davos'a sert ultimatom! Boş konuşmalara değil gerçek desteğe ihtiyacımız var!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşın gidişatını belirleyecek kritik bir çıkış yaparak uluslararası topluma seslendi. Ukrayna’nın cephede direnebilmesi için kesintisiz ve somut savunma desteğinin şart olduğunu belirten Zelenskiy, Dünya Ekonomik Forumu (Davos) gibi büyük organizasyonlara katılımın "boş siyasetten" ibaret kalmaması gerektiğini vurguladı. Zelenskiy, Ukrayna'nın ancak gerçek sonuçlar vaat edilmesi durumunda bu platformlarda temsil edileceğinin altını çizdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajda Rusya ile devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Çatışma bölgelerindeki genel durum, toparlanma süreci ve gerekli kaynakların seferber edilmesi konusunda yetkililerle özel bir koordinasyon toplantısı yaptığını aktaran Zelenskiy, Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğünü vurguladı. Başta enerji altyapısı dahil olmak üzere farklı bölgelerin "Shahed" dronlarının hedefi olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Kiev en zor durumda. Hava kuvvetlerinin Shahed dronlarına karşı yürüttüğü operasyonlar tatmin edici değil. Önleme unsurları var, çok sayıda güç devrede; mobil ateş grupları, F-16’lar mevcut, ancak hava kuvvetlerinin çalışma biçimi farklı olmalı" şeklinde konuştu.

 

"Ülke içindeki duruma odaklanmalıyız"

ABD ve Avrupalı muhatapları ile Ukrayna’ya sağlanacak destek paketleri başta olmak üzere birçok konuda temasları sürdürdüklerinin altını çizen Zelenskiy, devam eden bir savunma desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Bu yıl "Diyalog Ruhu" temasıyla gerçekleştirilen İsviçre’deki Davos Zirvesi’ne atıfta bulunan Zelenskiy, "Hava savunma füzelerine her gün ihtiyaç duyuluyor. Silahlara her gün ihtiyaç duyuluyor. Onarım çalışmaları ve stoklar için gerekli ekipmanlara her gün ihtiyaç duyuluyor. Eğer Davos formatı bunu, yani Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu gerçek sonuçları sağlarsa, Ukrayna orada temsil edilecek. Kimsenin boş siyasete veya sonuç getirmeyen konuşmalara ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı. Aksi takdirde Davos Zirvesi’ne katılmalarının zor olacağını ifade eden Zelenskiy, "Ülke içindeki duruma odaklanmalıyız. Her bir yetkili, yerel yönetimler, tüm devlet şirketlerinin ve enerji şirketlerinin yöneticileri; herkes tam burada, Ukrayna’da; şehirlerde, köylerde, onarım ve korumanın gerekli olduğu bölgelerde çalışıyor olmalı" diye konuştu.

 

"Tüm güçler Ukrayna için seferber edilmeli"

Sadece Kiev’de akşam saatleri itibariyle bir milyondan fazla kişinin elektriksiz olduğunu ve 4 bin binada ısınma konusunda zorluk yaşandığını aktaran Zelenskiy, ihtiyaç sahibi bölgelere gerekli desteğin sağlanması için koordisyon çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Bu konuda katkı sağlayabilecek nitelikli uzmanları sürece dahil etmeye devam edeceğini söyleyen Zelenskiy, "Şu anda tüm güçler Ukrayna için seferber edilmelidir. Öyle de olacak" dedi.

