  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Göyne Barajı dondu! Balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı Taraftardan sert çıkış gelebilir?!? Fenerbahçe Oosterwolde'yi satacak mı? İşte cevabı Katil İsrail Gazze’de barış masasını kanla dağıttı! Sözde ateşkes, özde katliam Bu hamle ne zaman bitecek artık? Boey'un ölçüsünü almaya geliyor Mustafa Destici’den o alçaklığa çok sert çıkış: “Bedeli ağır olur” İzlanda devinden beklenmedik Türkiye kararı! Daha yeni başlamışlardı ani kararla durdurdular İçine 2 dal atın yeter: İşte ağrıları geçiren ikili! Daha yeni başlamışlardı ve işi bitirdiler! Haydi hayırlısı olsun Beşiktaş için...
Ekonomi
11
Yeniakit Publisher
Tüketici hakem heyetlerinde 2025 rekoru: 900 binden fazla başvuru yapıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tüketici hakem heyetlerinde 2025 rekoru: 900 binden fazla başvuru yapıldı

Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerinin 2025 yılı verilerini açıkladı. Yıl boyunca yapılan 907 bin 515 başvurunun ekonomik değeri 12,4 milyar lirayı buldu. Şikayet listesinin ilk sırasında ise ayakkabı ve tekstil ürünleri yer aldı.

#1
Foto - Tüketici hakem heyetlerinde 2025 rekoru: 900 binden fazla başvuru yapıldı

Ticaret Bakanlığı’nın 2025 yılı verileri, Türk tüketicisinin hakkını aramada dijitalleştiğini ve rekor kırdığını gösteriyor. Yıl boyunca 907 bin 515 başvuru alan Tüketici Hakem Heyetleri, toplamda 12,4 milyar liralık uyuşmazlığı masaya yatırdı. Başvuruların r’si e-Devlet üzerinden yapılırken, şikayet listesinin en başında yine "ayakkabı ve tekstil" ürünleri yer aldı. İşte 2025'in tüketici karnesi...

#2
Foto - Tüketici hakem heyetlerinde 2025 rekoru: 900 binden fazla başvuru yapıldı

Tüketici hakem heyetlerine 2025'te 12,4 milyar lira değerinde 907 bin 515 başvuru yapılırken bu başvuruların 849 bin 143'ü karara bağlandı. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tüketici hakem heyetlerinin, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıklarda yargı dışı çözüm mercileri olarak hizmet verdiği anımsatıldı.

#3
Foto - Tüketici hakem heyetlerinde 2025 rekoru: 900 binden fazla başvuru yapıldı

Heyetlerin, tüketici uyuşmazlıklarının adil, hızlı ve kolay şekilde çözümüne imkan sağladığına, aynı zamanda yargının iş yükünü önemli ölçüde azalttığına işaret edilen açıklamada, bugüne kadar yaklaşık 19 milyon tüketici uyuşmazlığının yargıya intikal etmeden tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlandığına dikkat çekildi.

#4
Foto - Tüketici hakem heyetlerinde 2025 rekoru: 900 binden fazla başvuru yapıldı

Açıklamada, heyetlerin, 2025 yılında da yoğun mesai yaparak tüketicilere hizmet verdiği belirtilerek, "2025 yılında tüketici hakem heyetlerine 907 bin 515 başvuru yapılırken bunun 849 bin 143'ü karara bağlandı. Başvuruların parasal değeri 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Başvuru sayısında 2024 yılına kıyasla yüzde 20 artış kaydedildi." değerlendirmeleri yer aldı. Başvuruların yüzde 72'si e-Devlet üzerinden yapıldı. Tüketicilerin, e-Devlet üzerinde yer alan Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla kolay şekilde hakem heyetlerine başvuru yapabildiği anımsatılan açıklamada, geçen yılki başvuruların yüzde 72'sinin e-Devlet üzerinden yapıldığı, elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği aktarıldı.

#5
Foto - Tüketici hakem heyetlerinde 2025 rekoru: 900 binden fazla başvuru yapıldı

Açıklamada, 2025 yılında başvuruların yüzde 58'inin erkek, yüzde 42'sinin kadın tüketiciler tarafından yapıldığını bildirilerek, şu ifadelere yer verildi: "Yaş dağılımına bakıldığında en fazla başvuru yüzde 32 ile 30-40 yaş grubundaki, en az başvuru ise yüzde 3 ile 65 yaş üzerindeki tüketiciler tarafından gerçekleştirildi. Geçen yıl heyetlere en fazla başvuru 235 bin 253 ile İstanbul'da yapıldı. İstanbul'u, 100 bin 958 ile Ankara, 60 bin 722 ile İzmir, 33 bin 581 ile Bursa, 28 bin 45 ile Antalya takip etti. En az başvurunun yapıldığı il ise 561 ile Ardahan oldu."

#6
Foto - Tüketici hakem heyetlerinde 2025 rekoru: 900 binden fazla başvuru yapıldı

Başvuruların yüzde 64'ü ayıplı mal ve hizmet iddiasıyla gerçekleşti İl tüketici hakem heyetleri arasında en fazla başvurunun 24 bin 506 ile İstanbul İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına, ilçe tüketici hakem heyetleri arasında da en fazla başvurunun 14 bin 13 ile Ankara Yenimahalle İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına yapıldığı belirtilen açıklamada, "2025 yılında tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların yüzde 64'ü ayıplı mal ve hizmet iddiasıyla gerçekleşti. Başvuruların, yüzde 36'sı ayıplı mal, yüzde 28'i ayıplı hizmet şikayetlerine ilişkin oldu. Ürün bazında bakıldığında, ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri, toplam başvuruların yüzde 19,6'sını oluşturarak ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, yüzde 4,75 ile mobil hat aboneliği, yüzde 3,97 ile kredi kartı üyelik ücreti, yüzde 3,71 ile mobilya, yüzde 3,61 ile cep telefonu, yüzde 3,11 ile internet aboneliği izledi. e-Ticaret alışverişlerine (mesafeli sözleşmeler) ilişkin başvuruların oranı da yüzde 5,19 oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

#7
Foto - Tüketici hakem heyetlerinde 2025 rekoru: 900 binden fazla başvuru yapıldı

Açıklamada, 484 bin 170 (yüzde 53,35) ile en fazla başvurunun perakende ticaret sektörüne ilişkin olduğu, bu sektörü 104 bin 112 (yüzde 11,47) başvuruyla abonelik hizmetleri, 86 bin 637 (yüzde 9,54) başvuruyla finansal hizmetler sektörlerinin takip ettiği aktarıldı.

#8
Foto - Tüketici hakem heyetlerinde 2025 rekoru: 900 binden fazla başvuru yapıldı

Bakanlık ve tüketici hakem heyetlerinin, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

#9
Foto - Tüketici hakem heyetlerinde 2025 rekoru: 900 binden fazla başvuru yapıldı

"Vatandaşlarımız, yasal hakları ve şikayetlerine ilişkin çözüm yolları hakkında Bakanlığımız internet sitesinde yer alan https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar/tuketici-bilgi-rehberi adresindeki tüketici rehberinin ilgili bölümlerinden detaylı bilgi alabilir. "

#10
Foto - Tüketici hakem heyetlerinde 2025 rekoru: 900 binden fazla başvuru yapıldı

"Hakem heyetlerine, 2026 yılı için değeri 186 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda e-Devlet kanalıyla ya da Ticaret il müdürlüklerimiz ile tüm ilçe kaymakamlıklarımıza yazılı dilekçe vererek başvuru yapılabilir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı
Gündem

Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kutsal değerlerimize saldırarak kirli ellerini şanlı Türk bayrağına uzatma cüretinde bulunan hain olduğu ileri ..
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Gündem

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Daha önce yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Avcılar Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndan atla..
Türk bayrağına alçak saldırı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma başlatıldı
Gündem

Türk bayrağına alçak saldırı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak giri..
Suriye'de sıcak gelişme: Saat 20'de yürürlüğe girecek
Dünya

Suriye'de sıcak gelişme: Saat 20'de yürürlüğe girecek

Suriye hükümeti ve YPG/SDG anlaşmaya vardı. Anlaşmayı duyuran Suriye Cumhurbaşkanlığı "Anlaşma saat 20'de yürürlüğe girecek. SDG'ye 4 gün sü..
Verdikçe daha fazla şımarıyor: Trump'a 'artık yeter’ diyen biri çıktı
Dünya

Verdikçe daha fazla şımarıyor: Trump'a 'artık yeter’ diyen biri çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’a Avrupa’dan ‘artık yeter’ diyen bir lider sonunda çıktı. Belçika Başbakanı De Wever, ‘aç bir tırtıl’a benzettiği A..
Teröristbaşından Türkiye’ye suçlama, SDG’ye taktik! Suriye’de Türk askerleri de kılık değiştirip operasyonlara katıldı
Gündem

Teröristbaşından Türkiye’ye suçlama, SDG’ye taktik! Suriye’de Türk askerleri de kılık değiştirip operasyonlara katıldı

Terör örgütü PKK’nın yayın organı ANF'ye konuşan teröristbaşı Murat Karayılan, Suriye’nin kuzeyinde YPG/SDG’nin sürülmesine ilişkin yaptığı ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23