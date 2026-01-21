Tüketici hakem heyetlerinde 2025 rekoru: 900 binden fazla başvuru yapıldı

Açıklamada, 2025 yılında başvuruların yüzde 58'inin erkek, yüzde 42'sinin kadın tüketiciler tarafından yapıldığını bildirilerek, şu ifadelere yer verildi: "Yaş dağılımına bakıldığında en fazla başvuru yüzde 32 ile 30-40 yaş grubundaki, en az başvuru ise yüzde 3 ile 65 yaş üzerindeki tüketiciler tarafından gerçekleştirildi. Geçen yıl heyetlere en fazla başvuru 235 bin 253 ile İstanbul'da yapıldı. İstanbul'u, 100 bin 958 ile Ankara, 60 bin 722 ile İzmir, 33 bin 581 ile Bursa, 28 bin 45 ile Antalya takip etti. En az başvurunun yapıldığı il ise 561 ile Ardahan oldu."