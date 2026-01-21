Tüketici hakem heyetlerinde 2025 rekoru: 900 binden fazla başvuru yapıldı

Başvuruların yüzde 64'ü ayıplı mal ve hizmet iddiasıyla gerçekleşti İl tüketici hakem heyetleri arasında en fazla başvurunun 24 bin 506 ile İstanbul İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına, ilçe tüketici hakem heyetleri arasında da en fazla başvurunun 14 bin 13 ile Ankara Yenimahalle İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına yapıldığı belirtilen açıklamada, "2025 yılında tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların yüzde 64'ü ayıplı mal ve hizmet iddiasıyla gerçekleşti. Başvuruların, yüzde 36'sı ayıplı mal, yüzde 28'i ayıplı hizmet şikayetlerine ilişkin oldu. Ürün bazında bakıldığında, ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri, toplam başvuruların yüzde 19,6'sını oluşturarak ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, yüzde 4,75 ile mobil hat aboneliği, yüzde 3,97 ile kredi kartı üyelik ücreti, yüzde 3,71 ile mobilya, yüzde 3,61 ile cep telefonu, yüzde 3,11 ile internet aboneliği izledi. e-Ticaret alışverişlerine (mesafeli sözleşmeler) ilişkin başvuruların oranı da yüzde 5,19 oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.