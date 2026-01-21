Trump’ın Türkiye kararı Netanyahu’yu yıktı: "Şaşkınım ve üzgünüm"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’nin geleceğini şekillendirmek üzere kurduğu "Gazze Yönetim Kurulu"nda Türkiye ve Katar’ın yer alması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’da soğuk duş etkisi yarattı.

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu doğrudan arayarak karardan duyduğu büyük üzüntüyü ve şaşkınlığı iletti.

Başbakanlık Ofisi’nin de doğruladığı görüşmede Netanyahu, Ankara ve Doha’nın kurulda yer almasına karşı çıktıklarını, ABD’nin bu adımı kendileriyle koordine etmeden atmasının Tel Aviv politikalarıyla çeliştiğini savundu.

HAKAN FİDAN RAHATSIZLIĞI: GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOL

İsrail yönetimini en çok rahatsız eden konunun, kurulda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bizzat yer alması olduğu belirtiliyor.

Netanyahu, Trump’ın kararını açıklamasından sonra "geri dönüşün mümkün olmadığı bir yola girildiğini" fark ederek Rubio üzerinden hamle yapmaya çalışsa da, Beyaz Saray’ın kararlı duruşu karşısında hüsrana uğradı.

Gazze’nin yönetimini denetleyecek olan kurulda Fidan’ın yanı sıra Jared Kushner ve Tony Blair gibi isimlerin bulunması, İsrail’in bölgedeki tek taraflı planlarını sekteye uğrattı.

İSRAİL DEVRE DIŞI KALDI

Netanyahu’nun Dışişleri Bakanı Gideon Saar’a "Rubio ile temasa geç" talimatı vermesine rağmen, kendisinin doğrudan arama ihtiyacı duyması krizin boyutunu gözler önüne serdi.

Tel Aviv, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’ni denetleyecek bu kurulun İsrail’in onayı olmadan kurulmasına tepki gösterse de, Trump’ın Steve Witkoff ve Marc Rowan gibi isimlerle desteklediği bu yeni yapı, İsrail’in itirazlarına rağmen faaliyetlerine başlıyor.