  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin kararını duyurdu İsrail BM merkezini buldozerle yerle bir etti! AK Partili vekil taşı gediğine koydu: Kaçacak delik arıyorlar! Akit, manşetlerine taşımıştı! MİT TIR’ları ihanetinin üzerinden 12 yıl geçti Gültekin’in ‘Şatobriyan’ keyfi canlı yayını gerdi: Sinan Burhan ile aralarında et fiyatları tartışması DEM Parti'den kalleş provokasyon! Türk bayrağını indirdiler FETÖ kuklası Cumhuriyet’in maskesi iniyor! Menzil’e saldırının arkasındaki gerçek Suriye ordusundan adım adım temizlik: Sırrin de kurtarıldı! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov son noktayı koydu Çözüm Filistin Devleti Bahçeli’nin 'temizlenmeli' sözü DEM’lileri delirtti: Sen kuru temizlemeci misin?
Dünya Trump’ın Türkiye kararı Netanyahu’yu yıktı: "Şaşkınım ve üzgünüm"
Dünya

Trump’ın Türkiye kararı Netanyahu’yu yıktı: "Şaşkınım ve üzgünüm"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump’ın Türkiye kararı Netanyahu’yu yıktı: "Şaşkınım ve üzgünüm"

ABD’nin Gazze Yönetim Kurulu’na Türkiye ve Katar’ı dahil etmesi İsrail Başbakanı Netanyahu’yu krize soktu; Rubio’yu arayan Netanyahu, Hakan Fidan’ın masada olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’nin geleceğini şekillendirmek üzere kurduğu "Gazze Yönetim Kurulu"nda Türkiye ve Katar’ın yer alması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’da soğuk duş etkisi yarattı.

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu doğrudan arayarak karardan duyduğu büyük üzüntüyü ve şaşkınlığı iletti.

Başbakanlık Ofisi’nin de doğruladığı görüşmede Netanyahu, Ankara ve Doha’nın kurulda yer almasına karşı çıktıklarını, ABD’nin bu adımı kendileriyle koordine etmeden atmasının Tel Aviv politikalarıyla çeliştiğini savundu.

HAKAN FİDAN RAHATSIZLIĞI: GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOL

İsrail yönetimini en çok rahatsız eden konunun, kurulda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bizzat yer alması olduğu belirtiliyor.

Netanyahu, Trump’ın kararını açıklamasından sonra "geri dönüşün mümkün olmadığı bir yola girildiğini" fark ederek Rubio üzerinden hamle yapmaya çalışsa da, Beyaz Saray’ın kararlı duruşu karşısında hüsrana uğradı.

Gazze’nin yönetimini denetleyecek olan kurulda Fidan’ın yanı sıra Jared Kushner ve Tony Blair gibi isimlerin bulunması, İsrail’in bölgedeki tek taraflı planlarını sekteye uğrattı.

İSRAİL DEVRE DIŞI KALDI

Netanyahu’nun Dışişleri Bakanı Gideon Saar’a "Rubio ile temasa geç" talimatı vermesine rağmen, kendisinin doğrudan arama ihtiyacı duyması krizin boyutunu gözler önüne serdi.

Tel Aviv, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’ni denetleyecek bu kurulun İsrail’in onayı olmadan kurulmasına tepki gösterse de, Trump’ın Steve Witkoff ve Marc Rowan gibi isimlerle desteklediği bu yeni yapı, İsrail’in itirazlarına rağmen faaliyetlerine başlıyor.

Gazze Barış Kurulu'na bir ülke daha davet edildi
Gazze Barış Kurulu'na bir ülke daha davet edildi

Dünya

Gazze Barış Kurulu'na bir ülke daha davet edildi

Katar'dan İsrail'i çıldırtan askeri karar
Katar'dan İsrail'i çıldırtan askeri karar

Dünya

Katar'dan İsrail'i çıldırtan askeri karar

Katil Netanyahu'yu İsrail'de bekleyen risk
Katil Netanyahu'yu İsrail'de bekleyen risk

Dünya

Katil Netanyahu'yu İsrail'de bekleyen risk

Erdoğan’a güvenen kazanıyor
Erdoğan’a güvenen kazanıyor

Gündem

Erdoğan’a güvenen kazanıyor

Suriye'deki anlaşma sonrası Trump'tan Şara'ya övgü
Suriye'deki anlaşma sonrası Trump'tan Şara'ya övgü

Dünya

Suriye'deki anlaşma sonrası Trump'tan Şara'ya övgü

BAE, ABD'nin Gazze Barış Kurulu davetine onay verdi
BAE, ABD'nin Gazze Barış Kurulu davetine onay verdi

Dünya

BAE, ABD'nin Gazze Barış Kurulu davetine onay verdi

Trump: Çok sevdiğim Erdoğan ile çok önemli bir görüşmesi yapacağız
Trump: Çok sevdiğim Erdoğan ile çok önemli bir görüşmesi yapacağız

Dünya

Trump: Çok sevdiğim Erdoğan ile çok önemli bir görüşmesi yapacağız

ASELSAN, Suriye'de uçuş güvenliğini sağlayacak
ASELSAN, Suriye'de uçuş güvenliğini sağlayacak

Dünya

ASELSAN, Suriye'de uçuş güvenliğini sağlayacak

Trump’tan Erdoğan’a "Çok sevdiğim dostum" telefonu: Suriye’de tüm dengeler değişiyor!
Trump’tan Erdoğan’a "Çok sevdiğim dostum" telefonu: Suriye’de tüm dengeler değişiyor!

Dünya

Trump’tan Erdoğan’a "Çok sevdiğim dostum" telefonu: Suriye’de tüm dengeler değişiyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23