Elektriği silaha çeviren solucan bulundu!

Bilim insanları, mikroskobik bir parazitik solucanın statik elektriği kullanarak havaya sıçrayıp uçan böceklere tutunabildiğini ortaya koydu.

Bilim dünyası, doğadaki en küçük canlılardan birinin sıra dışı avlanma yöntemini ortaya çıkardı. ABD’de Emory Üniversitesi ile California Üniversitesi Berkeley kampüsünden araştırmacılar, Steinernema carpocapsae adlı mikroskobik bir nematodun, statik elektriği ölümcül bir silaha dönüştürerek uçan böcekleri avladığını tespit etti.

PNAS dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, söz konusu solucan kendi vücut uzunluğunun 25 katına kadar zıplayabiliyor. Bu oran, bir insanın yaklaşık 10 katlı bir binadan daha yükseğe sıçramasına denk geliyor. Araştırmacılar, solucanın bu etkileyici hareket kabiliyetini, uçan böceklerin doğal olarak ürettiği yüzlerce voltluk elektrik yükünden faydalanarak gerçekleştirdiğini belirledi.

Deneylerde, uçan böceklerin kanat hareketleri sırasında statik elektrik oluşturduğu, bu yükün solucanda zıt bir elektriksel etki yarattığı ve iki canlı arasında elektrostatik çekim meydana geldiği gözlemlendi. Böylece solucan, havaya fırladığında adeta görünmez bir kuvvetle avına doğru çekiliyor.

Çalışmanın yazarlarından Emory Üniversitesi Fizik Profesörü Justin Burton, “Bu elektrostatik mekanizmanın solucanın hayatta kalması için kritik olduğunu gösterdik. Daha yüksek voltaj ve hafif bir hava akımı, solucanın uçan böceğe ulaşma ihtimalini ciddi biçimde artırıyor” dedi.

Araştırmanın deneysel ayağını yürüten biyomekanik uzmanı Victor Ortega-Jiménez ise, “Büyük keşiflerin yalnızca büyük hayvanlarda olacağını düşünürüz. Oysa bu çalışma, en küçük canlıların bile ne kadar karmaşık ve etkili stratejiler geliştirebildiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Yüksek hızlı kameralarla yapılan gözlemlerde, solucanların sıçrama sırasında saniyede 1.000 kez dönebildiği, hedefe ulaştıklarında ise böceğin vücuduna girerek simbiyotik bakteriler salgıladığı belirlendi. Bu bakteriler, böceği 48 saat içinde öldürüyor ve solucan, konak üzerinde çoğalmaya başlıyor.

Araştırmacılar, elektrostatik etki olmadan yapılan denemelerde solucanların hedefe ulaşma oranının oldukça düşük kaldığını, ancak 800 volt civarındaki elektrik yüklerinde başarı oranının yüzde 80’e çıktığını kaydetti. Bu voltaj aralığının, uçan böceklerin doğal olarak ürettiği değerlere karşılık geldiği belirtildi.