Ekonomi
15
Yeniakit Publisher
İstanbul'da en çok konut satılan ilçeler açıklandı
Giriş Tarihi:

İstanbul'da en çok konut satılan ilçeler açıklandı

Türkiye'de 2025 yılında konut satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı. En çok konut satılan il İstanbul olurken, megakentte en çok ve en az talep gören iller açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 2025’te konut satışları 1 milyon 688 bin 910 adet oldu. Bu rakam, aynı zamanda bütün zamanların rekoruna da işaret etti. Konut satışlarında yıllık bazda ,3 oranında yükseliş gözlemlendi.

Megakent İstanbul, 280 bin 362 adet tapu devri ile satışlarda zirvede yer almaya devam etti. İstanbul’un toplam satışlar içindeki payı ,61 olarak gerçekleşti. Türkiye nüfusunun yaklaşık 5’te 1’inin yaşandığı İstanbul, konut yatırımcısının ilk tercihi olmaya devam etti.

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN İLÇELER 2025’te İstanbul’da en fazla satış yapılan ilçeler şöyle sıralandı:

Esenyurt: 34 bin 315 Pendik: 12 bin 861 Başakşehir: 12 bin 854 Bahçelievler: 12 bin 105

Beylikdüzü: 11 bin 422 Kartal: 10 bin 495 Kadıköy: 10 bin 331 Ümraniye: 9 bin 559

Maltepe: 9 bin 137 Sancaktepe: 8 bin 994

EN AZ SATIŞ YAPILAN İLÇELER Geçen yıl en az satış gerçekleşen ilçeler ise şunlar oldu:

Adalar: 381 Çatalca: 755 Şile: Bin 254 Beykoz: Bin 344

Beyoğlu: 2 bin 245 Sarıyer: 2 bin 848 Beşiktaş: 3 bin 358 Bayrampaşa: 3 bin 382

Esenler: 3 bin 794 Bakırköy: 4 bin 369

ESENYURT AÇIK ARA ÖNDE İstanbul’da yeni konut arzı ve daha uygun fiyat avantajı ile öne çıkan Esenyurt, yıllık 35 bin adede yaklaşan konut satışı ile açık ara önde gözüküyor. Esenyurt, İstanbul’da satılan her 100 konuttan yaklaşık 13’ünün gerçekleştiği ilçe oldu.

MARMARA SAHİLLERİ En çok satanlar listesinde Anadolu yakasından 6, Avrupa yakasından ise 4 ilçe bulunuyor. Marmara sahilleri öncelikle tercih edilirken; yine fiyat avantajı sunan Pendik, Sancaktepe ve Beylikdüzü, planlı kentleşme ve yeni yapılanma ile öne çıkan Başakşehir, merkezi konumları ile Kadıköy, Bahçelievler ve Ümraniye de konut alıcılarının ilk tercihleri arasında yer aldı.

PAHALI İLÇELER GERİDE Konut satışlarının daha düşük gerçekleştiği bölgeler arasında ise Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş ve Bakırköy gibi fiyatların pahalı olduğu ilçeler yer alıyor.

Ayrıca merkezden uzak Adalar, Çatalca ve Şile gibi ilçelerde de konut satışlarının daha düşük gerçekleştiği dikkatlerden kaçmıyor.

