PKK'dan Avrupa’ya ayaklanma çağrısı ‘Tren Garları ve Devlet Kurumlarını işgal edin’ Erdoğan 2019 yılında uyarmıştı ‘Ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi de ısıracak’

ÖZEL HABER

Suriye’de on yıldır işgal altında tuttukları bölgeleri Suriye ordusu ve Arap aşiretlerinin birkaç günlük harekatıyla kaybeden Kandil iyice tutuştu. KCK Yürütme Konseyi Üyesi terörist Mustafa Karasu, "Rojava" diyerek pazarladığı işgal bölgelerinin elden gitmesi üzerine PKK yandaşları sosyal medya üzerinden çağrılar yapmaya başladılar. Terör baronu, Avrupa’daki yandaşlarına "direniş" maskesi altında kaos talimatı gönderdi.

SOSYAL MEDYADAN ALÇAKÇA ÇAĞRI: TREN GARLARI VE KURUMLAR HEDEFTE!

Kandil’den gelen talimatla harekete geçen Avrupa’daki PKK sempatizanları, sosyal medya üzerinden yaptıkları yayınlarla alçaklıklarını ilan ettiler. "Bundan sonra Avrupalılara da uyku yok' diyen Terör destekçileri, Avrupa devletlerinin tren garlarını ve devlet kurumlarını işgal edeceklerini açıklayarak büyük bir ayaklanma çağrısında bulundular. "Demokrasi" diyerek bu vandallara meydanları açan Avrupa şehirleri, şimdi kendi sokaklarında başlayacak terör dalgasının korkusunu yaşıyor.

ERDOĞAN’IN TARİHİ UYARISI KULAKLARDA ÇINLIYOR

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 30 Ekim 2019 tarihinde tüm dünyayı sarsan o uyarısı bugün bir bir gerçekleşiyor. ERDOĞAN, o gün Avrupa’nın yüzüne şu hakikatleri haykırmıştı:

“Yanlış yapıyorsunuz, bugün kendi ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi de ısıracaktır. Sokaklarınızda bombalar patlamaya, vandallar etrafı yakıp yıkmaya başladığında yaptığınız yanlışı anlayacaksınız. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste!”

TÜRKİYE UYARDI, ŞİMDİ AVRUPA DÜŞÜNSÜN!

Türkiye, teröre karşı mücadelesinde üzerine düşeni yapmış ve dostlarını defalarca uyarmıştır. Bu uyarıları kulak ardı edip teröristlere "Sarı yelek" giydiren, onlara silah ve lojistik destek veren Batı başkentleri, şimdi kendi elleriyle besledikleri yılanın dişlerini geçirmesini bekliyor. Bundan sonrasını, terör örgütü PKK’yı besleyip büyüten Avrupa düşünsün!