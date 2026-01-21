İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saatlik planlı elektrik kesintisi yapılacak!
İstanbul’da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler, Avrupa ve Anadolu yakasında farklı dağıtım şirketleri tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında uygulanacak.
Avrupa Yakası’nda elektrik dağıtımından sorumlu olan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde gün boyu sürebilecek kesintiler olacağını duyurdu.
Anadolu Yakası’nda ise planlı kesintiler Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) tarafından gerçekleştirilecek.
Yetkililer, kesintilerin arıza riskini azaltmak ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında yapıldığını belirtirken, vatandaşların kesinti saatlerine ilişkin güncel bilgilere dağıtım şirketlerinin resmi internet sitelerinden ulaşabileceğini bildirdi.
Ayrıca 186 numaralı çağrı hattı ve mobil uygulamalar üzerinden de sorgulama yapılabiliyor.
Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde:
Arnavutköy
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Esenler
Esenyurt
Eyüpsultan
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kağıthane
Küçükçekmece
Sarıyer
Silivri
Sultangazi
Şişli
Kesintilerin mahalle bazında saatleri değişiklik gösterebilirken, yetkililer özellikle esnaf ve evden çalışan yurttaşların planlamalarını buna göre yapmaları çağrısında bulundu.
