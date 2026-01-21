İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saatlik planlı elektrik kesintisi yapılacak!

İstanbul’da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.

İstanbul’da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler, Avrupa ve Anadolu yakasında farklı dağıtım şirketleri tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında uygulanacak.

Avrupa Yakası’nda elektrik dağıtımından sorumlu olan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde gün boyu sürebilecek kesintiler olacağını duyurdu.

Anadolu Yakası’nda ise planlı kesintiler Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) tarafından gerçekleştirilecek.

Yetkililer, kesintilerin arıza riskini azaltmak ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında yapıldığını belirtirken, vatandaşların kesinti saatlerine ilişkin güncel bilgilere dağıtım şirketlerinin resmi internet sitelerinden ulaşabileceğini bildirdi.

Ayrıca 186 numaralı çağrı hattı ve mobil uygulamalar üzerinden de sorgulama yapılabiliyor.

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde:

Arnavutköy

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Başakşehir

Bayrampaşa

Beşiktaş

Beylikdüzü

Beyoğlu

Büyükçekmece

Çatalca

Esenler

Esenyurt

Eyüpsultan

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kağıthane

Küçükçekmece

Sarıyer

Silivri

Sultangazi

Şişli

Kesintilerin mahalle bazında saatleri değişiklik gösterebilirken, yetkililer özellikle esnaf ve evden çalışan yurttaşların planlamalarını buna göre yapmaları çağrısında bulundu.