  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suriye'de sıcak gelişme: Saat 20'de yürürlüğe girecek Türk bayrağına alçak saldırı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma başlatıldı Kurum’dan hadsiz Özgür’e deprem bölgesi cevabı: Tek bir tuğla bile koymadınız! Türk bayrağına kalleş saldırı! Provokasyon sonrası AK Parti'den ilk tepki Kapalı kapılar arkasında konuşulanlar sızdı! Toplantıda Barrack’ı da Şara’yı da kızdırmış! Abdi’ye çifte ŞAM’ar Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin kararını duyurdu İsrail BM merkezini buldozerle yerle bir etti! AK Partili vekil taşı gediğine koydu: Kaçacak delik arıyorlar! Akit, manşetlerine taşımıştı! MİT TIR’ları ihanetinin üzerinden 12 yıl geçti Gültekin’in ‘Şatobriyan’ keyfi canlı yayını gerdi: Sinan Burhan ile aralarında et fiyatları tartışması
Yerel İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saatlik planlı elektrik kesintisi yapılacak!
Yerel

İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saatlik planlı elektrik kesintisi yapılacak!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saatlik planlı elektrik kesintisi yapılacak!

İstanbul’da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.

İstanbul’da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.

İstanbul’da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler, Avrupa ve Anadolu yakasında farklı dağıtım şirketleri tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında uygulanacak.

Avrupa Yakası’nda elektrik dağıtımından sorumlu olan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde gün boyu sürebilecek kesintiler olacağını duyurdu.

Anadolu Yakası’nda ise planlı kesintiler Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) tarafından gerçekleştirilecek.

Yetkililer, kesintilerin arıza riskini azaltmak ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında yapıldığını belirtirken, vatandaşların kesinti saatlerine ilişkin güncel bilgilere dağıtım şirketlerinin resmi internet sitelerinden ulaşabileceğini bildirdi.

Ayrıca 186 numaralı çağrı hattı ve mobil uygulamalar üzerinden de sorgulama yapılabiliyor.

 

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde:

Arnavutköy
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Esenler
Esenyurt
Eyüpsultan
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kağıthane
Küçükçekmece
Sarıyer
Silivri
Sultangazi
Şişli
Kesintilerin mahalle bazında saatleri değişiklik gösterebilirken, yetkililer özellikle esnaf ve evden çalışan yurttaşların planlamalarını buna göre yapmaları çağrısında bulundu.

Bu cihaz faturayı katlıyor: Buzdolabını ve fırını bile solluyor… Gizli elektrik canavarı ortaya çıktı
Bu cihaz faturayı katlıyor: Buzdolabını ve fırını bile solluyor… Gizli elektrik canavarı ortaya çıktı

Yaşam

Bu cihaz faturayı katlıyor: Buzdolabını ve fırını bile solluyor… Gizli elektrik canavarı ortaya çıktı

İlk elektrikli zırhlı personel taşıyıcı TSK'da
İlk elektrikli zırhlı personel taşıyıcı TSK'da

Teknoloji

İlk elektrikli zırhlı personel taşıyıcı TSK'da

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23