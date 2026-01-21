21 Ocak 2011: Muhammed Halis Emek'in vefatı (Erzurum ulemasından)

Aslen Tortum’un Aşağı Serdarlı (Aşağı Katıklı) Köyü’nden olan Halis Emek, babasının imamlığı sebebiyle 1918 yılında Erzurum’un Çat İlçesi’nin Çöğender Köyü’nde dünyaya geldi. Babası aynı köyde imamlık görevini yürüten Yusuf Sâim Efendi, annesi ise Muteber hanımdır.



Halis Emek, hafızlık eğitimini 9 ay gibi kısa bir sürede tamamladı. Köyünde bulunan ilkokuldan da 3 yılda mezun oldu. Babasından Muhammediye, Ahmediye gibi bazı eserleri okuduktan sonra hat sanatı konusunda eğitim aldı. Daha sonra sarf ve nahiv (Arapça gramer) ilimlerini okumak için köyünden ayrılan Halis Emek, Sefkarlı Müderris Abdurrahman ve Babadereli Seyyid Ahmed Has efendilerden bu ilimleri öğrendi. 1945 yılında 3,5 yıl süren askerlik görevinden sonra yarıda bıraktığı klasik medrese usûlü eğitimini, hocası Seyyid Ahmed Has efendinin yanında tamamlayıp icâzetini aldı. Daha sonra Çat ilçesine bağlı köylerde imamlık yaptı, talebeler yetiştirdi.







04.01.1957 tarihinde dönemin Diyanet İşleri Reisi Eyyüp Sabri Hayırlıoğlu tarafından Erzurum Çat İlçe Müftülüğü’ne atandı. Fakat Hoca’nın 4 yıl süren müftülük görevi 1960 yılında gerçekleştirilen darbe ile son buldu. Halis hoca, bu dönemde ihtilâl karşıtı olduğu gerekçesiyle 8 ay hapis yattı.



25.10.1966 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı emriyle Erzurum İl Müftülüğü bünyesinde vâiz olarak görevlendirildi.



Halis Emek hoca, 1968 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Trabzon Of İlçesi Uğurlu (Çifaruksa) Köyü’nde Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hoca’nın riyasetinde açılan aşere kursuna katıldı ve kursu başarıyla tamamlayarak buradan da icâzet (diploma) aldı.







Halis Emek, bu eğitimini de tamamladıktan sonra Erzurum’a dönerek müftülük bünyesinde kıraat alanında aşere eğitimi verdi ve öğrenciler yetiştirdi.



Müftü Halis Emek, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde farklı hizmetlerde 19 yıla yakın hizmet verdikten sonra 28.02.1982 tarihinde kendi talebi ile emekliliğe ayrıldı.







Halis Emek, ömrünün sonuna kadar Erzurum’un farklı camilerinde ve evinde talebe yetiştirdi. 21.01.2011 tarihinde vefat etti, Lalapaşa Camii’nde cenaze namazı kılınarak, Erzurum Asrî Mezarlığına defnedildi.