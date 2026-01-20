Kapalı kapılar arkasında konuşulanlar sızdı! Toplantıda Barrack’ı da Şara’yı da kızdırmış! Abdi’ye çifte ŞAM’ar
Suriye Geçici Başkanı Ahmed El Şara ile terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasındaki son müzakerelerde konuşulanların detayları ortaya çıktı. Şara’nın ‘Anlaşmaya uyacak mısın’ sorusuna Abdi’nin ‘Anlaşmayı tanımıyorum. Askeri konvoyları durdur şartları görüşelim’ dediği, Şara’nın ise “Artık müzakere yok” karşılığından sonra Abdi’nin konuşmaları Tom Barrack’ı da kızdırdı. Barrack kendisinden 5 günlük süre isteyen Abdi’ye tepki göstererek "Aptalca davranıp bu meseleyi kaos yaymak için kullanma. Uçaklarımız havada her yeri izliyor" dediği ortaya çıktı.
Gazeteci Nevzat Çiçek, sosyal medya hesabından Suriye Başkanı Ahmed El Şara ile terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasında kapalı kapılar arkasında gerçekleşen görüşmede konuşulanları aktardı. Çiçek'in Abdul Malik Aboud'tan aktardığı kulis bilgilerine göre; Şara Mazlum Abdi'ye "Dün imzaladığımız anlaşmayı uygulayacak mısınız?" sorusunu yöneltti, Ancak Abdi "Anlaşmaya bağlı değilim ve gerçekleşen elektronik imzayı tanımıyorum. Konvoyları durdurun ki şartları görüşebilelim" yanıtını verdi. Şara ise artık müzakereye yer olmadığını kaydetti. Şara "Askeri konvoyların durdurulması da söz konusu değil; Suriye devletinin sahada yaptığı her şey, varılan anlaşmanın şartları dahilindedir" dedi.
ABDİ BARRACK’I DA KIZDIRDI
Görüşmede yer alan ABD’nin Suriye özel temsilcisi Tom Barrack’ın da Mazlum Abdi'nin ‘Anlaşmayı tanımıyorum’ cevabına kızarak “Erbil'deki görüşmemizin ardından seni tamamen çöküşten kurtardık. Tüm anlaşmalara ve arabuluculuklara bağlı olan Cumhurbaşkanı Şara'nın önünde beni utanç verici bir duruma düşürüyorsun. Bu ahlaksız bir inkâr. Sen 10 Mart anlaşmasının hiçbir maddesine bağlı kalmadın ve şimdi de 18 Ocak anlaşmasını inkâr ediyorsun" diyerek toplantı salonundan ayrıldığın ortaya çıktı.
Abdi daha sonra Haseke ve Ayn al-Arab vilayetleri için tam özerklik talep etti ancak Şara bunu kesin bir dille reddetti ve Suriye devletinin şartları karşılığında ancak daha önce belirtilenleri vereceğini teyit etti.
APTALCA DAVRANMA
Abdi'nin daha sonra Amerikan elçisinin arabuluculuğuyla 5 günlük bir uzatma talep ettiği ancak Barrack'ın bunu da reddettiği ve şu yanıtı verdiği vurgulandı: Başkan Şara’dan huzurunda utanıyorum ve ondan bunu istemeyeceğim, ayrıca siz (Mazlum Abdi) kendi kararlarınızı kendiniz veren biri değilsiniz, bu yüzden size Kandil’de bir karar garanti veremez.”
Çiçek, görüşmenin devamında Abdi'nin DEAŞ’lı tutsakları öne sürdüğünü Barrack'ın ise "Aptalca davranıp bu meseleyi kaos yaymak için kullanma. Uçaklarımız tüm bölgeyi izliyor ve bu meseleyle kararlı bir şekilde ilgileneceğiz" dediğini belirtti
Barrack, toplantı sırasında yaşananları Başkan Trump'a derhal iletti ve bunun sonucunda doğrudan temas kuruldu. Trump, El-Şara'ya Suriye'de istikrarı sağlamak için attığı adımları destekleme konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin kararlılığını teyit etti. Trump Şara’ya SDG’ye birden fazla fırsat vermesine rağmen anlaşmayı uygulamamalarından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.
