SON DAKİKA
Yerel Meteoroloji’den Erzurum için kritik uyarı
Meteoroloji’den Erzurum için kritik uyarı

Meteoroloji uzmanların bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğini duyurdular.

Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinden itibaren pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don olayı uyarısı yapan uzmanlar, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" dediler.

1
