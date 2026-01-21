Meteoroloji’den Erzurum için kritik uyarı

Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinden itibaren pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don olayı uyarısı yapan uzmanlar, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" dediler.