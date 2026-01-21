O isimden olay sözler: 'Yok artık' dedirten sözler.. Guardiola'dan Galatasaray açıklaması:
Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup olan Manchester City'de Teknik Direktör Pep Guardiola açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçına da dikkat çekti.
Devler Ligi'nde Bodo/Glimt'e süpriz şekilde 3-1 yenilen Manchester City, ilk 8 şansını riske attı. İngiliz ekibinin Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Wolverhampton ve Galatasaray'a karşı maçlarımız var. Bu maçlar için bazı dinamikleri değiştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı
Şampiyonlar Ligi kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Rodri, 28 Ocak'ta oynanacak Manchester City-Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek. Premier Lig ekibi, 2026 yılına çok kötü bir başlangıç yaptı:
Manchester City’nin 2026 yılı performansı: 0-0 Sunderland 1-1 Chelsea 1-1 Brighton 10-1 Exeter City 2-0 Newcastle 0-2 Manchester United 1-3 Bodo/Glimt
Bu arada Bodo/Glimt'in Manchester City'yi mağlup etmesinin ardından Nijeryalı yıldız Victor Boniface'den bir açıklama geldi. Boniface, "Onları Norveç’te yenemezsiniz" ifadelerini kullandı. Hatırlanacağı üzere temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibini İstanbul'da 3-1 mağlup etmişti.
