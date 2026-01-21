  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
O isimden olay sözler: 'Yok artık' dedirten sözler.. Guardiola'dan Galatasaray açıklaması:
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

O isimden olay sözler: 'Yok artık' dedirten sözler.. Guardiola'dan Galatasaray açıklaması:

Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup olan Manchester City'de Teknik Direktör Pep Guardiola açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçına da dikkat çekti.

#1
Foto - O isimden olay sözler: 'Yok artık' dedirten sözler.. Guardiola'dan Galatasaray açıklaması:

Devler Ligi'nde Bodo/Glimt'e süpriz şekilde 3-1 yenilen Manchester City, ilk 8 şansını riske attı. İngiliz ekibinin Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Wolverhampton ve Galatasaray'a karşı maçlarımız var. Bu maçlar için bazı dinamikleri değiştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı

#2
Foto - O isimden olay sözler: 'Yok artık' dedirten sözler.. Guardiola'dan Galatasaray açıklaması:

Şampiyonlar Ligi kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Rodri, 28 Ocak'ta oynanacak Manchester City-Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek. Premier Lig ekibi, 2026 yılına çok kötü bir başlangıç yaptı:

#3
Foto - O isimden olay sözler: 'Yok artık' dedirten sözler.. Guardiola'dan Galatasaray açıklaması:

Manchester City’nin 2026 yılı performansı: 0-0 Sunderland 1-1 Chelsea 1-1 Brighton 10-1 Exeter City 2-0 Newcastle 0-2 Manchester United 1-3 Bodo/Glimt

#4
Foto - O isimden olay sözler: 'Yok artık' dedirten sözler.. Guardiola'dan Galatasaray açıklaması:

Bu arada Bodo/Glimt'in Manchester City'yi mağlup etmesinin ardından Nijeryalı yıldız Victor Boniface'den bir açıklama geldi. Boniface, "Onları Norveç’te yenemezsiniz" ifadelerini kullandı. Hatırlanacağı üzere temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibini İstanbul'da 3-1 mağlup etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
