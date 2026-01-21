  • İSTANBUL
ASELSAN, Suriye'de uçuş güvenliğini sağlayacak

ASELSAN tarafından üretilen milli gururumuz Hava Trafik Kontrol Radar Sistemi HTRS-100, Şam Uluslararası Havalimanı’nda göreve başladı; Suriye semalarında uçuş güvenliği artık Türkiye’den sorulacak!

Türkiye’nin teknoloji devi ASELSAN, Suriye’deki normalleşme sürecine stratejik bir dokunuş yaparak Şam Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini devraldı.

Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, havalimanına yapılan saha ziyaretiyle birlikte yerli üretim HTRS-100 Hava Trafik Kontrol Radar Sistemi’nin kurulum çalışmalarına başlandığını duyurdu.

En son teknolojilerle donatılan bu sistem, havalimanı çevresindeki tüm hava hedeflerini saniye saniye takip ederek maksimum performans garantisi sunuyor.

DOST VE DÜŞMANI AYIRAN ÜSTÜN TEKNOLOJİ

Sistemin kalbinde yer alan Birincil Gözetim Radarı (PSR), S-Bant teknolojisi ve yenilikçi kargaşa bastırma algoritmaları sayesinde en zorlu hava koşullarında dahi net hedef tespiti yapıyor.

Sistemin en kritik parçalarından biri olan İkincil Gözetim Radarı ise uçak takip yeteneklerini Dost-Düşman Tanımlama (IFF) sorgulamasıyla birleştirerek sahada çok yönlü operasyon desteği sağlıyor.

Yaklaşık 185 kilometrelik (100 deniz mili) menziliyle HTRS-100, gökyüzünde kuş uçurtmayacak bir kalkan oluşturuyor.

ASLA KAPANMAYAN "SICAK YEDEK" MİMARİSİ

HTRS-100’ü dünyadaki rakiplerinden ayıran en devrimsel özellik, "dağıtık aktif sıcak yedekli" mimarisi olarak öne çıkıyor.

Klasik radarlar arıza durumunda tamamen kapanırken, ASELSAN’ın bu sistemi matris yapısı sayesinde herhangi bir parçasında sorun çıksa dahi çalışmaya devam ediyor.

Bu kabiliyet, uçuş trafiğinin saniyelerle ölçüldüğü kritik anlarda sistemin asla kapanmamasını ve trafiğin aksamamasını sağlıyor.

Fırtına, yoğun yağış gibi kötü hava koşullarında dahi hedefleri net takip eden akıllı algoritmalar, aynı zamanda rüzgar türbinlerini ve kuş sürülerini uçaklardan ayırt edebiliyor.

40 BİN SAATLİK KESİNTİSİZ PERFORMANS

Dayanıklılık konusunda sınırları zorlayan HTRS-100, 40 bin saati aşan kritik arıza öncesi süresiyle havacılık dünyasında güven tazeliyor.

Herhangi bir bakım ihtiyacı durumunda 30 dakikanın altındaki onarım süresiyle zaman kaybını sıfıra indiren sistem, gökyüzündeki atmosferik olayları anlık izleyen özel bir hava durumu kanalına da sahip bulunuyor.

ASELSAN’ın bu hamlesiyle birlikte, bölgedeki sivil havacılık güvenliği tamamen Türk mühendisliğinin güvencesi altına girmiş oldu.

FENO

Terör bölgelerindeki petrol kuyuları Suriye Hükümetine geçtiğinde, bize de petrol versinler bari!
