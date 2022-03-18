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Medya Önce KRT sonra Halk TV! Sol medya karıştı...
Medya

Önce KRT sonra Halk TV! Sol medya karıştı...

Youtube hesabı bulunan gazetecilerle anlaşma imzalamak isteyen CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de, Emin Çapa ve Özlem Gürses ile yolların ayrıldığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 21:26:00 -
Önce KRT sonra Halk TV! Sol medya karıştı...

 Yeniakit.com.tr 

Medya Tava'nın iddiasına göre Halk TV, Youtube kanalı olan sunucu ve yorumcuları ile anlaşma imzalamak istedi. Anlaşmayı reddeden Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yolların ayrıldığı aktarıldı.

'Bana gelen bir tebligat yok'

Özlem Gürses iddialara ilişkin ODA TV'ye konuştu. Halk TV yönetimi ile Youtube kanalı ile ilgili bir görüşme yapıp yapmadığına değinmeyen Gürses, işten çıkarıldığı iddiasına, "Bu durumdan haberim yok. Şimdi Adana’da bir kadın panelindeyim. Bana gelen bir tebligat yok." ifadeleri ile cevap verdi.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun, Youtube hesabı olup anlaşmak istemeyen Özlem Gürses ve Emin Çapa ile bir defa daha görüşülmesini istediği belirtildi.

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