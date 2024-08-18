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Gündem Önce İnsan Derneği'nden Gazzelilere sıcak yemek
Gündem

Önce İnsan Derneği'nden Gazzelilere sıcak yemek

Yeniakit Publisher
2024-08-18 13:36:00 - 2024-08-18 13:38:55

Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği, Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Dernek gönüllüleri tarafından organize edilen bir çalışma ile yüzlerce kişiye sıcak yemek dağıtılıyor.

Gazze'deki zor koşullarda yaşam mücadelesi veren halka destek olmayı amaçlayan dernek, bölgedeki insani krizle mücadeleye katkı sunuyor.

Dernek yetkilileri, bölgedeki yardımlarının süreceğini ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtirken, duyarlı Müslümanlara bağış çağrısı yapıyor. https://onceinsander.org.tr/ sitesinden online bağış yapılabiliyor.

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