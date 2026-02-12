Onbinlerce Filistinli işçi etkilenmişti! Gaspçı İsrail'e 9 milyar dolarlık dava

TAHSİN HAN

Uluslararası işçi örgütlerinin desteğini alan Filistin Genel Sendikalar Federasyonu, Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik soykırım savaşının başlamasının ardından İsrail’de işlerini kaybeden yaklaşık 225.000 Filistinli işçi için İsrail’den 9 milyar dolar tazminat talep ediyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) bağlayıcı uluslararası anlaşmalar uyarınca ücret ve yasal haklara ilişkin bir dava açıldı. İsrail’in tazminat ödemeyeceğine giderek daha çok inanmasına rağmen, işgal altındaki Batı Yaka’nın kuzeyindeki Nablus’tan bir işçi olan İmran el-Saeed, federasyonun uluslararası sendikaların desteğiyle İsrailli işverenlerden mali tazminat talep ettiği on binlerce Filistinli işçinin bulunduğu listeye adının eklenmesini kabul etti.

“Zararım 100 bin doları aşıyor. İsrail’de yasal iznimle bir müteahhitlik şirketinde 20 yıldan fazla çalıştım. Kıdem tazminatı ve diğer mali haklarıma sahibim. Ancak 7 Ekim 2023’ten sonra İsrail’e girişime izin verilmedi ve şirket haklarımın hiçbirini ödemeden işime son verildi. Benim gibi on binlerce işçi var” diye anlattı El-Saeed , The New Arab’ın Arapça yayını olan Al-Araby Al-Jadeed’e.

GENİŞ KAPSAMLI ÇABA

Federasyonun genel sekreteri Şaher Saad, Al-Araby Al-Jadeed’e verdiği demeçte, İsrail’de işlerini kaybeden Filistinli işçilerin her açıdan felaket koşullarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Özellikle Filistin hükümetinden hiçbir destek gelmemesi nedeniyle federasyona yüzlerce yardım talebi ulaştığını belirten Saad, hükümetin çalışanlarının maaşlarını ödeyemediğini de sözlerine ekledi.

Aynı zamanda, sendikalar önemli bütçelere ihtiyaç duyan bu işçilere mali destek sağlayamıyor.

Saad, bunun işçi haklarını güvence altına alma girişimini tetiklediğini söyledi. Federasyon, İsrail’deki işçilerin uğradığı kayıplara ilişkin rakamlar ve istatistikler içeren bir dosyayı Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’na sundu.

Uluslararası kuruluş tarafından Filistin’e çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi; bu ziyaretlere, özellikle ulaştırma, inşaat ve ağaç işleme, kamu hizmetleri, sanayi, eğitim, gazetecilik ve tarım sektörlerini temsil eden yedi uluslararası federasyonun genel sekreterleri de katıldı. Bu ziyaretler, sendika liderleri ve işçilerle yapılan görüşmeleri ve etkilenen işçilerden alınan onlarca tanıklığı dinlemeyi içeriyordu. Yetkililere, İsrail içinde çalışan 200.000’den fazla işçinin işini kaybettiği ve Gazze’ye yönelik savaş sonucunda işsizliğin arttığı bilgisi verildi.

İsrail hükümetinin İsrail işgücü piyasasındaki Filistinli işçilere tazminat ödemesini talep eden bir şikayeti Uluslararası Çalışma Örgütü’ne iletme konusunda anlaştılar.

225 BİN İŞÇİ İÇİN 9 MİLYAR DOLAR İSTENDİ

Saad, dosyanın savaş sırasında en az 9 milyar dolar kaybeden yaklaşık 225.000 işçi için tazminat talebi içerdiğini söylerken, “Destek çok önemli çünkü Filistin Genel Sendikalar Federasyonu, Filistin üye devlet olmadığı için davayı doğrudan Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) açamıyor” dedi.

Saad, İsrail içinde çalışan işçilerin aylık ücretlerinin 1,35 milyar şekel (Yaklaşık 450 milyon dolar) olarak tahmin edildiğini, bu rakamın kamu ve özel sektör çalışanlarının toplam maaşlarını aştığını ve yerel ekonomi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu söyledi.

İSRAİL ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

“İsrail atılan adımların öneminin farkında ve bunları engellemeye çalışıyor. İsrail yetkilileri geçen hafta Uluslararası İnşaat ve Ağaç İşleme İşçileri Birliği’nden bir heyetin Filistin topraklarına girişini engelledi. Heyet, dünya çapında 30 milyon inşaat ve ağaç işleme işçisini temsil eden 9 uluslararası sendika liderinden oluşuyordu. Birlik tazminat davasını üstlendi ve uluslararası platformlarda ilerletiyor” diye ekledi.

HUKUK İÇİN GERÇEK Bİ SINAV

Saad, “Bu dava, özellikle uluslararası baskının artması ve Filistinli işçilerin davasına dünya çapındaki sendikalardan gelen desteğin giderek büyümesi ortamında, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) işçi haklarını koruma ve uluslararası anlaşmaları uygulama konusundaki etkinliğinin gerçek bir sınavını temsil ediyor” dedi.

İşçi hakları uzmanı Muhammed el-Hazzam, Al-Araby Al-Jadeed’e verdiği demeçte, federasyonun tahminlerini işçilere tazminat ödenmesini öngören anlaşmalara, özellikle de İsrail inşaat işçileri sendikasıyla yapılan ve inşaat sektöründeki işçilerin İsrail hükümeti veya işverenler tarafından zorla çalıştırılmaları durumunda tazminat ödenmesini öngören anlaşmaya dayandırdığını söyledi.

İsrail’in Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine taraf olduğunu ve bu nedenle Filistinli işçilere tazminat ödemeye zorlanabileceğini de sözlerine ekledi.

Al-Hazzam, Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası’nın 26. maddesine ve savaş veya kontrol dışı koşullar nedeniyle çalışamayan işçilere tazminat ödenmesini öngören 95 numaralı Sözleşmeye atıfta bulunarak, çalışma izni olan her işçinin İsrail’den tazminat alma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Şikayette bulunan sendikalar ayrıca İsrail’i, 1959’da onayladığı 95 numaralı Ücretlerin Korunması Sözleşmesi’ni ihlal etmekle suçluyor. Şikayet, on binlerce işçiye ücret ve hak ettikleri sosyal hakların ödenmemesine odaklanıyor.