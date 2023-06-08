On binlerce okul kapatıldı! 50 yılın sıcaklık rekoru!

Sıcak hava dalgası, Bangladeş'in başkenti Dakka'da yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklık 40 dereceyi aşınca, hükümet on binlerce okulu kapatma kararı aldı. Bu durum, 12 milyon nüfuslu şehirdeki insanları etkiledi ve elektrik kesintilerine neden oldu.

Sıcaklık 40 dereceyi buldu. Halk, kavurucu sıcaklarla mücadele etmeye başladı. Bangladeş'te son 50 yılın en uzun sıcak hava dalgası yaşanıyor.

Ülkenin başkenti Dakka'da kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Bu yüzden on binlerce okul hükümet tarafından kapatıldı. 12 milyon nüfusa sahip şehirde klima ve vantilatör kullanımının artması sonrası çarpıcı bir karar geldi.

Elektrik üretimi büyük oranda azaltıldı. Bunun sebebiyse, devletin elektrik santrallerinde kullanılan yakacak kömürü karşılayamaması.

Sıcak, güneş altında çalışmak zorunda kalan işçileri de vurdu. Zorlu hava şartlarından dolayı kimse evinden çıkmayınca esnaf müşterisinden oldu. Dışarıda çalışanlarsa, aşırı sıcaktan korunmak için çalışma saatlerini azaltmak zorunda kaldı. (CNN Türk)

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