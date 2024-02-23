On binlerce kişi Filistin için sokaklara döküldü!

Husilerin çağrısı üzerine, “Sürecimiz Zafere Kadar Gazze ile birlikte” başlığı altında başkent Sana’da gösteri yapıldı.

Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi. Gösteride, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını kınayan ve ABD ile İsrail ürünlerini boykota çağıran pankart ve afişler taşındı.

Husilerden yapılan yazılı açıklamada, Filistin halkını desteklemek için gösterilerin, yürüyüşlerin, sivil ve resmi etkinliklerin sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Yemen halkının Filistinlilere desteği ve Husilerin Kızıldeniz’de ABD, İsrail ve İngiltere gemilerine düzenlediği operasyonların takdir edildiği açıklamada, “ABD ve İsrail mallarının boykot edilmesine ilişkin imani ve insani çağrımızı yeniliyoruz.” denildi.

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Açıklamada, Husilerin ABD, İsrail ve İngiltere’ye karşı havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdüreceğine işaret edilerek, bu tavrın ve bu operasyonların Filistin halkına destek amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Husilere bağlı Al-Masirah kanalı da gösteriyi canlı yayınla aktardı. Başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'in farklı kentlerinde de benzer gösteriler gerçekleştirildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana, neredeyse her hafta Yemen'in farklı şehirlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.