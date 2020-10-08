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Ekonomi OMÜ tarafından geliştirilen kestane türlerinde hasat başladı
Ekonomi

OMÜ tarafından geliştirilen kestane türlerinde hasat başladı

OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar: - "Tescil edilen kestane türlerinin verim ve kalitesi çok yüksek. Kısa sürede bu türleri Karadeniz Bölgesi'nde yaygınlaştıracağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 14:40:51 -
OMÜ tarafından geliştirilen kestane türlerinde hasat başladı

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünce geliştirilip tescil ettirilen, verim ve kalitesi yüksek, hastalıklara yakalanma riski ise düşük kestane çeşitleri hasat ediliyor.

OMÜ Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonu'nda OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar tarafından 5 yıl önce başlanılan ve deneme üretimi yapılarak geliştirilen kestane çeşitlerinde başarı sağlandı.

Kalite ve verim oranı yüksek, hastalıklara yakalanma riski düşük olan ve tescil ettirilen "Erfelek", "Akyüz", "Marigoule", "Bouche" ve "Beticaz" kestane çeşitleriyle tescil işlemleri sürdürülen "Ali Nihat" çeşidi kestanelerin bölgeye adaptasyonun sağlanmasının ardından yaygın hale getirilmesi için çalışma yürütülecek.

Prof. Dr. Ümit Serdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kestane çeşitlerinde ilk hasadın gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin kestane üretiminde dünyada ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunduğuna işaret eden Serdar, kestanenin meyvesi, balı, kerestesi, odunu, poleni ve propolisinin yanı sıra peyzaj alanındaki kullanımıyla çok fonksiyonlu ağaç türleri arasında yer aldığını ifade etti.

Kestane yetiştiriciliğinin önemli bir gelir kapısı olduğunu dile getiren Serdar, "Özellikle kırsal kesimdeki insanlarımız için çok önemlidir. Bu kapsamda daha kaliteli, verimli ve hastalıklara yakalanma riski düşük kestane çeşitleri geliştirerek tescil ettirdik. Oldukça verimli ve kaliteli ürünümüz var. Tescil edilen kestane türlerinin verim ve kalitesi çok yüksek. Kısa sürede bu türleri Karadeniz Bölgesi'nde yaygınlaştıracağız." dedi.

Dünya kestane üretiminin 2 milyon 269 bin 815 ton olduğunu, Çin'in 1 milyon 965 bin 351 tonla bu alanda birinci sırada yer aldığını belirten Serdar, Türkiye'nin ise yıllık 65 bin ton üretimi bulunduğunu ifade etti.

Hasada katılan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da ilçenin özellikle Nebiyan havzasındaki mahallelerinde kestane yetiştirildiğini ve üretimin her yıl arttığını söyledi.

İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinde kestane yetiştiriciliğini desteklediklerini belirten Topaloğlu, "Kırsal mahallelerimizin kalkınmasını sağlamak amacıyla kestane yetiştiriciliğini destekliyoruz. Üniversitemizin değerli bilim insanlarıyla iş birliği yaparak halkımıza ekonomik katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.



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