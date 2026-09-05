OMODA | JAECOO Türkiye’de ikinci yılını böyle kutladı! İstanbul’da büyük konvoy

Kısa sürede Türkiye’de ürün gamını genişleten, satış ve satış sonrası hizmet ağını geliştiren OMODA | JAECOO; JAECOO 7, OMODA 5 ve OMODA 7 modelleriyle farklı müşteri beklentilerine yanıt vermeye devam ediyor. Tasarım, teknoloji, konfor ve ürün kalitesi odağındaki yaklaşımıyla Türkiye’de giderek daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan marka, ikinci yılını müşterileriyle birlikte kutladı.

Türkiye’de iki yıllık güçlü gelişim!

OMODA | JAECOO, Ağustos 2024’te adım attığı Türkiye pazarında iki yıllık süreçte ürün portföyünün yanı sıra satış ve hizmet yapılanmasını da geliştirdi. Markanın Türkiye’deki ürün ailesinde JAECOO 7, OMODA 5 ve OMODA 7 modelleri yer alırken, farklı tasarım ve teknoloji özelliklerine sahip modeller giderek büyüyen OMODA | JAECOO kullanıcı topluluğunun temelini oluşturdu. Marka, Türkiye’deki ikinci yılı dolayısıyla müşterilerine teşekkür etmek amacıyla özel bir kutlama etkinliği de gerçekleştirdi. OMODA | JAECOO yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte, markanın Türkiye’deki müşterileriyle kurduğu bağ ve gelecek döneme ilişkin hedefleri öne çıktı. OMODA | JAECOO yöneticileri değerlendirmelerinde, “Müşterilerimizin güveni ve desteği, OMODA | JAECOO’nun uzun vadeli gelişiminin en önemli itici güçlerinden biri. Önümüzdeki dönemde Türkiye’deki müşterilerimizle çok daha yakın ve uzun soluklu ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Yerel pazarın ihtiyaçlarına giderek daha fazla uyarlanan ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve marka faaliyetlerimizle Türkiye’deki varlığımızı güçlendirmeye ve müşterilerimizle birlikte büyümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Etkinlik kapsamında OMODA | JAECOO kullanıcıları da markayla ilgili deneyimlerini paylaştı. OMODA 5 kullanıcılarından biri, satın alma kararı öncesinde farklı modelleri uzun süre karşılaştırdığını belirterek özellikle aracın teknoloji ve konfor özelliklerinin tercihinde etkili olduğunu söyledi. Bir OMODA 7 kullanıcısı ise modelin tasarımının daha ilk karşılaşmada dikkatini çektiğini, satın alma sonrasında da aracın trafikte yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

100’ü aşkın araçla 30 Ağustos Konvoyu!

OMODA | JAECOO, Türkiye’deki ikinci yıl kutlamasını 30 Ağustos Zafer Bayramı ile bir araya getirerek özel bir konvoy etkinliğine dönüştürdü. Zafer Bayramı’nı müşterileriyle birlikte kutlayan marka, müşterileri ile kurduğu bağı özel bir organizasyonla ortaya koydu. 100’ü aşkın OMODA | JAECOO modelinin katıldığı konvoyda 200’den fazla müşteri ve katılımcı yer aldı. Türk bayraklarıyla donatılan araçlar İstanbul’da sahil hattı boyunca ilerlerken ortaya renkli görüntüler çıktı. Konvoy güzergâhında vatandaşların da araçlara ilgi gösterdiği, katılımcıları selamladığı ve konvoyla fotoğraf çektirdiği etkinlik, Zafer Bayramı coşkusunu OMODA | JAECOO kullanıcılarıyla buluşturdu.

“Türkiye’de Türkiye için” yaklaşımıyla yeni dönem!

Türkiye pazarına girişinden bu yana “Türkiye’de, Türkiye için” yaklaşımını benimseyen OMODA | JAECOO, tüketici beklentilerini daha yakından anlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Marka; ürünlerinden hizmetlerine, müşteri deneyiminden marka faaliyetlerine kadar farklı alanlarda Türkiye pazarına yönelik yapılanmasını geliştirmeye devam ediyor. Türkiye’de geride bırakılan iki yıl, OMODA | JAECOO açısından yalnızca önemli bir kilometre taşı değil, aynı zamanda pazardaki uzun vadeli gelişim planının yeni bir başlangıcını oluşturuyor. Marka, önümüzdeki dönemde Türkiye’ye yönelik yatırımlarını sürdürmeyi, ürün ve hizmetlerini yerel ihtiyaçlara daha fazla uyarlamayı ve müşterileriyle daha güçlü bağlar kuracak yeni marka deneyimleri geliştirmeyi hedefliyor. OMODA | JAECOO, Türkiye’deki kullanıcılarıyla birlikte büyüyerek pazardaki yolculuğunun yeni döneminde de daha çeşitli, akıllı ve stil sahibi mobilite çözümleri sunmaya devam edecek.