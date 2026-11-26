Küresel otomotiv sektörünün yenilikçi markalarından OMODA | JAECOO, satış sonrası hizmetlerde kalite standartlarını yükseltmek ve teknik personelinin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla düzenlediği uluslararası organizasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Çin’in Anhui eyaletine bağlı Wuhu kentinde gerçekleştirilen 2026 OMODA | JAECOO Global Satış Sonrası Teknik Yetkinlik Yarışması, farklı ülkelerden servis profesyonellerini bir araya getirdi. Çok aşamalı elemelerin ardından 18 ülkeden 25 teknisyenin finale kalmaya hak kazandığı organizasyonda, Türkiye’den katılan teknisyenler de uluslararası meslektaşlarıyla bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu.

OMODA | JAECOO için yalnızca teknik becerilerin değerlendirildiği bir yarışma olmanın ötesine geçen organizasyon, markanın küresel satış sonrası hizmet standartlarını geliştirme ve yerel pazarlardaki servis kalitesini artırma stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Müşteri odaklı hizmet anlayışını tüm faaliyetlerinin merkezine yerleştiren marka, uluslararası teknik bilgi birikimini Türkiye’deki servis ekiplerinin gelişimiyle buluşturarak araç sahiplerine daha profesyonel, verimli ve güvenilir bir satış sonrası hizmet deneyimi sunmayı hedefliyor.

18 ülkeden 25 teknisyen teknik becerilerini sergiledi

OMODA | JAECOO tarafından gerçekleştirilen küresel yarışmada katılımcılar, teorik sınavların yanı sıra gerçek kullanım koşullarından hareketle oluşturulan uygulamalı değerlendirmelerden geçti. Farklı motor ve güç aktarma sistemlerine sahip araçların yanı sıra soldan ve sağdan direksiyonlu pazarların özel servis gereksinimlerini de kapsayan yarışmada, teknisyenlerin arıza teşhis yetenekleri, teknik uygulama becerileri ve karşılaştıkları sorunlara çözüm üretme kabiliyetleri test edildi. Yarışmanın uygulamalı aşamalarında katılımcılar, giderek zorlaşan teknik senaryolarla karşı karşıya kaldı. Bu değerlendirmelerde teknisyenlerin yalnızca doğru onarım yöntemini gerçekleştirmeleri değil, aynı zamanda sistematik düşünme, doğru teknik karar verme ve baskı altında çözüm üretme becerileri de ölçüldü.

Türkiye’den teknisyenlerin de yer aldığı organizasyon, farklı pazarlarda karşılaşılan teknik sorunların, onarım yöntemlerinin ve servis standartlarının paylaşılmasına olanak sağladı. Böylece Türk teknisyenler, uluslararası deneyimlerden yararlanarak mesleki bilgi birikimlerini geliştirme ve edindikleri deneyimleri Türkiye’deki satış sonrası hizmet süreçlerine aktarma fırsatı elde etti.

Müşteri memnuniyetinde doğru teşhis ve güvenilir hizmet ön planda

OMODA | JAECOO, satış sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyetinin yalnızca teknik onarım kalitesiyle sınırlı olmadığına, servis sürecinin her aşamasında sunulan profesyonel yaklaşımın da büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Bu doğrultuda yarışmada teknisyenlerin teşhis ve onarım becerilerinin yanı sıra iş güvenliği prosedürlerine uyumu, standart operasyon süreçlerini uygulama başarısı ve detaylara gösterdikleri özen de değerlendirme kapsamına alındı. Uygulamalı sınavlarda parça kontrollerinin yeniden gerçekleştirilmesi, kullanılan ekipmanların düzenli biçimde yerlerine yerleştirilmesi ve araç temizliği gibi işlemler de değerlendirmeye dahil edildi. Böylece gerçek bir servis deneyiminin tüm aşamaları yarışma ortamına taşındı.

Doğru teşhisten standartlara uygun onarıma, titizlikle gerçekleştirilen son kontrollerden araç teslimine kadar uzanan tüm süreçler, müşteri güvenliği ve memnuniyetinin temel unsurları arasında yer alıyor. OMODA | JAECOO da bu anlayış doğrultusunda teknisyenlerinin mesleki gelişimine yatırım yaparak servis süreçlerinde yüksek kalite standartlarının uygulanmasını amaçlıyor.

Marka, küresel teknik deneyimin paylaşılması ve standart onarım uygulamalarının yaygınlaştırılması sayesinde Türkiye’deki müşterilerine daha doğru arıza teşhisi, daha profesyonel teknik destek ve araç sahipliği boyunca güven veren bir hizmet deneyimi sunmaya odaklanıyor.

Türkiye’de, Türkiye için” yaklaşımıyla yerel hizmet kalitesi güçleniyor

Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmeye devam eden OMODA | JAECOO, “Türkiye’de, Türkiye için” yaklaşımını yalnızca ürün stratejisiyle sınırlı tutmuyor. Marka, bu yaklaşım kapsamında yerel satış sonrası hizmetler ekiplerinin gelişimini de öncelikleri arasında konumlandırıyor. Küresel teknik kaynaklarını yerel insan kaynağıyla buluşturan OMODA | JAECOO, servis ekiplerinin mesleki yetkinliklerini artırmayı ve uluslararası hizmet standartlarını Türkiye pazarının ihtiyaçları doğrultusunda uygulamayı hedefliyor. Uluslararası organizasyonlarla desteklenen teknik bilgi paylaşımı, yerel servis ekiplerinin farklı onarım senaryolarına daha etkin çözümler geliştirmesine katkı sağlıyor. Satış sonrası hizmetlerde güvenilirliğin, araç sahipleriyle uzun vadeli ilişkiler kurulmasında belirleyici bir rol üstlendiğinin bilinciyle hareket eden marka, müşteri ihtiyaçlarına hızlı yanıt verilmesini, profesyonel teknik desteğin yaygınlaştırılmasını ve servis deneyiminin sürekli iyileştirilmesini amaçlıyor.

OMODA | JAECOO, önümüzdeki dönemde de Türkiye’deki teknik personelinin gelişimine, küresel bilgi paylaşımına ve standart hizmet uygulamalarına yönelik çalışmalarını sürdürerek müşteri odaklı yaklaşımını güçlendirmeye devam edecek.