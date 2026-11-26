Geleneksel hibrit sistemlerden farklı olarak Nissan e-POWER teknolojisinde tekerlekleri yalnızca elektrik motoru hareket ettiriyor. Yüksek verimli benzinli motor ise elektrik motorunu beslemek üzere elektrik üretiyor. Bu çalışma prensibi sayesinde harici şarj ihtiyacı ortadan kalkarken elektrikli araçlarla özdeşleşen akıcı hızlanma, anlık tepki ve sessiz sürüş özellikleri elde ediliyor. En yeni e-POWER sisteminde kullanılan 5’i 1 arada modüler güç aktarma ünitesi, temel güç aktarma bileşenlerini tek, daha hafif ve kompakt bir pakette bir araya getiriyor. Bu yapı; verimlilik, sürüş konforu ve performans alanlarında gelişim sağlıyor. Japonya Otomotiv Araştırmacıları ve Gazetecileri Konferansı (RJC) da ödül değerlendirmesinde hem benzinli motorun hem de elektrikli güç aktarma sisteminin verimliliğinde gerçekleştirilen iyileştirmelere dikkat çekti. Söz konusu geliştirmeler, teknolojinin 2027 RJC Yılın Teknolojisi seçilmesinde belirleyici oldu.