2006 yılında kompakt crossover segmentini yaratan Nissan Qashqai, bu yıl 20. yaşını kutluyor. Türkiye pazarına 2007 yılında giriş yapan model, bugüne kadar yaklaşık 250 bin adetlik satış gerçekleştirdi. ODMD verilerine göre Türkiye tarihinin en çok satan ithal SUV’si olan Qashqai, SUV pazarında dokuz kez yılın en çok satan otomobili unvanını kazandı.* Dünya genelinde farklı model isimleriyle 7,3 milyon, Avrupa’da ise 4,1 milyonun üzerinde satışa ulaşan Qashqai, 20’den fazla Yılın Otomobili unvanı dahil 110’u aşkın uluslararası ödüle sahip. Model, Türkiye’de e-POWER hibrit teknolojisiyle de sunuluyor. 2022 sonbaharından bu yana Avrupa’da yaklaşık 250 bin kullanıcının tercih ettiği Qashqai e-POWER, şarj gerektirmeyen elektrikli sürüş deneyimini tam depo yakıtla WLTP ölçümlerine göre 1.250 kilometreye varan menzille birleştiriyor.