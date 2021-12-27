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Dünya "Omicron varyantı eşcinsellik yüzünden yayılıyor"
Dünya

"Omicron varyantı eşcinsellik yüzünden yayılıyor"

Filistinli âlim, vaiz ve hatip Şeyh Issam Amira, koronavirüsün Omicron varyantının eşcinsellik yüzünden yayıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 22:44:00 -
"Omicron varyantı eşcinsellik yüzünden yayılıyor"

Münübe Yılmaz

Filistinli âlim, vaiz ve hatip Şeyh Issam Amira, koronavirüsün Omicron varyantının eşcinsellik yüzünden yayıldığını söyledi. Mescid-i Aksa'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Amira, Müslüman yöneticileri de eleştirerek, “Omicron, aynı zamanda eşcinselliğe izin vererek teşvik eden yöneticilerimiz yüzünden de yayılıyor. Müslüman yöneticiler, feminist örgütlere boyun eğiyor, CEDAW’ı (BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) kabul ediyor ve büyük forumlarda toplumsal cinsiyet konularını tartışıyor. İşte bütün bunlar geçmişte olmayan yeni hastalıkların günümüzde çoğalmasına yol açıyor” dedi. Kudüs’te bulunan Beit Safafa’daki el-Rahman Camii’nde görev yapan Amira, tüm Müslümanları bu belaya sebep olan yöneticilere karşı birlik olmaya çağırarak “Bu hastalık neden yayıldı? Koronavirüs neden yayıldı? Atalarımızın bilmediği bu hastalıklar, nereden çıktı? Nedeni açık. İnsanlar arasında ahlaksızlık, iyice ayyuka çıktı. Peki tüm bunları kim yaydı? Sıradan insanlar mı? Elbette hayır. Bu, özellikle İslam düşmanı medyanın işi” şeklinde konuştu.

 

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