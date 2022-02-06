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Sağlık Omicron aşısından kötü haber! Son araştırma
Sağlık

Omicron aşısından kötü haber! Son araştırma

Dünyada baskın varyant haline gelen Omicron'a karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken ABD'de yapılan bir çalışma hayal kırıklığı yarattı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 14:26:00 - 2022-02-06 14:39:54
Omicron aşısından kötü haber! Son araştırma

Koronavirüs aşılarının etkinliğinde düşüşe neden olan Omicron, bilim insanlarını endişelendirdi. Omicron'a özel aşı çalışmaları başlatıldı ancak ABD'de primatlar üzerinde yürütülen yeni bir çalışma, şu anda Omicron varyantını hedef almak için geliştirilen özel Kovid-19 aşılarının bir faydası olmayabileceğini öne sürdü.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüleri'nin Aşı Araştırma Merkezi'ndeki bilim insanları tarafından yapılan çalışma, orijinal aşı uygulanan primatların, Omicron varyantını hedef alarak dizayn edilmiş aşının uygulandığı hayvanların akciğerlerde benzer koruma seviyelerine sahip olduğunu gösterdi.

Moderna'nın aşıları karşılaştırıldı

Çalışma, Moderna'nın orijinal Covid-19 aşısı ve Omicron varyantına dayalı bir güçlendirici aşısıyla yapıldı.

Üretilen antikorlar arasında bir fark yok

Hayvanlardan alınan kanın incelenmesi, ölçülebilir bağışıklık tepkilerinin çoğunun örneğin nötralize edici antikor seviyelerindeki artışların,  hangi aşının verildiğine bakılmaksızın önemli ölçüde farklı olmadığını gösterdi.

 

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