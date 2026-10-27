Ömer Halisdemir Üniversitesi ile gazeteciler cemiyetinden örnek protokol

Dursun SUNA / NİĞDE

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ile Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Lütfi Demirsoy arasında imzalanan protokol, üniversite-basın iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım oldu. Programa İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Koçyiğit de katıldı.

Protokol kapsamında iletişim ve medya alanında eğitim gören öğrencilerin staj, uygulamalı eğitim, mesleki gözlem ve kariyer gelişimlerine katkı sağlanması; ortak projelerle akademik bilgi ve basın deneyiminin buluşturulması hedefleniyor. Ayrıca Niğde’nin tarihî, kültürel, doğal ve turistik değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor.

GENÇ İLETİŞİMCİLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE KATKI

Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Lütfi Demirsoy, iş birliğine katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu’ya, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Koçyiğit’e ve Özel Kalem Müdürü Uğur Özyapı’ya teşekkür etti.

Ziyarette cemiyetin eski başkanlarının yanı sıra NGC yönetici ve üyeleri de yer aldı.

İmzalanan protokolün, üniversite ile yerel medya arasında kalıcı bir iş birliği oluşturması ve genç iletişimcilerin mesleki gelişimine katkı sunması bekleniyor.