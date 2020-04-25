Türkiye aldığı tedbirlerle koronavirüs salgınının önüne geçmek için büyük bir mücadelenin içerisinde. Alınan tedbirler özellikle sokağa çıkma yasağı uygulaması vaka sayılarındaki düşüşle kendi göstermeye başladı. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve hekimler tedbirlerin bir anda gevşetilmemesi gerektiğinin ise altını çiziyor. Bu süreçte pek çok tanınan isimin de koronavirüse yakalandığı haberleri geliyor. Son olarak İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu’nun koronavirüse yakalandığı açıklandı. İşte, detaylar.

Ömer Döngeloğlu sağlık durumu nasıl?

Ömer Döngeloğlu’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi’nde tedavi altında olduğu açıklandı. Yapımcı Niyazi Gedik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli hocamız Ömer Döngeloğlu hafif seviyede corona hastalığı geçirmekte olup hastanede tedavi görmektedir. Özellikle yazdığı mesajı sizlerle paylaşıyorum ki bunun dışında haberlere itibar edilmesin. Hocamıza ve tüm hastalarımıza dua edelim” dedi.

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