Wall Street’te büyük Yapay zeka paniği!

ABD borsalarında yapay zekâ kaynaklı satış dalgası teknoloji hisselerini aşıp hizmet ve lojistik sektörlerine sıçradı. Uzmanlar piyasalardaki mevcut tabloyu "yapay zekânın karanlık yüzü" olarak nitelendiriyor

Yapay zekânın iş dünyasında yaratacağı dönüşüme dair endişeler, borsada sadece teknoloji hisselerini değil, artık farklı sektörleri de vurmaya başladı. Yazılım hisselerinde başlayan sarsıntı; servet yönetimi, ulaşım ve lojistik sektörlerine yayıldı. ABD borsa endekslerinde de teknoloji endeksi Nasdaq’ın yanı sıra, gösterge endeksi S&P 500 de yapay zekâ kaynaklı satış baskısıyla geçtiğimiz haftayı düşüşle kapattı.

Hizmet sektöründe otomasyon baskısı

YahooFinance’in haberine göre, yatırımcılar, yapay zekânın sadece teknolojiyi değil, yüksek ücretli hizmet işletmelerini de dönüştüreceği gerçeğiyle yüzleşiyor. Innovator Capital Management Baş Yatırım Stratejisti Tim Urbanowicz bu durumu "yapay zekânın karanlık yüzü" olarak nitelendirdi. Urbanowicz başka sektörlerin de tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.

Bu tehdidin somut örnekleri geçtiğimiz hafta görüldü. Florida merkezli bir şirketin, personel sayısını artırmaya gerek duymadan navlun (yük) işlemlerini ve kapasitesini ölçeklendirebilen yeni bir teknolojiyi duyurması, sektörde dengeleri değiştirdi. İnsan gücüne ihtiyacı azaltan bu gelişme, C.H. Robinson ve Universal Logistics gibi lojistik devlerinin hisselerinde sert kayıplara yol açtı.

Wall Street borsaları fazla mı geriledi?

Wall Street'te bazı uzmanlar satış dalgasının aşırı olduğunu düşünse de yatırımcılarda hisse değerlemelerinin hâlâ yüksek olduğu görüşü hakim. Buna rağmen piyasa için destekleyici bir arka planın korunduğu belirtiliyor. Trump yönetiminin düzenleyici adımları, kurumlar vergisi teşvikleri ve enerji ile ham madde gibi teknoloji dışı sektörlerin güçlü performansı, endeksler için yukarı yönlü beklentileri canlı tutuyor.

Uzmanlardan 'büyük resme odaklanın' çağrısı

Piyasadaki oynaklığa rağmen analistler yatırımcılara daha geniş bir perspektiften bakmayı öneriyor. PNC Asset Management Group'tan Amanda Agati, mevcut satış dalgasını "kısa vadeli bir sapma" olarak değerlendiriyor. Agati ralliye katılan sektörlerdeki artışın, yükselişin sürdürülebilirliğine işaret ettiğini belirtti.

UBS stratejistleri ise yatırımcıların sadece teknoloji şirketlerine odaklanmak yerine, yapay zekâyı iş modellerine entegre eden diğer sektörlere yönelmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle finans ve sağlık sektörlerinde operasyonlarını yapay zekâ ile geliştiren şirketlerin bu süreçten kârlı çıkacağı öngörülüyor.

ABD borsaları bugün tatil

Öte yandan yatırımcıların yeni haftaya başlarken işlem takvimine dikkat etmesi gerekiyor. ABD borsaları bugün (16 Şubat Pazartesi) "Başkanlar Günü" (Presidents' Day) tatili nedeniyle kapalı olacak. New York Borsası (NYSE) ve Nasdaq'da işlemler yarın (Salı) kaldığı yerden devam edecek.